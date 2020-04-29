15:39  29 квітня
Уряд дозволив роботу продовольчих ринків: всі деталі
11:09  29 квітня
Суд зобов'язав НАБУ відкрити кримінальну справу проти Венедіктової
09:31  29 квітня
Коронавірус в Україні: 9866 хворих, зафіксовано 456 нових випадків
UA | RU
UA | RU
Валерія Ясницька журналіст info@regionews.ua
29 квітня 2020, 13:54 10

Карантин з користю: в українських зоопарках масове поповнення у родинах тварин

Читайте также
на русском языке
29 квітня 2020, 13:54 10
Читайте также на русском языке
У Луцькому зоопарку народилися єнотик та лемуреня, у Хмельницькому - левенята, ягнята і дикі голуби, а в Харківському - верблюди!
У Луцькому зоопарку народилися єнотик та лемуреня, у Хмельницькому - левенята, ягнята і дикі голуби, а в Харківському - верблюди!

У зоопарку Луцька – поповнення, пише RegioNews. Під час карантину у зоопарку дали потомство єноти-полоскуни та лемури.

Лемуреня народилося 13 березня. Розповідають, що пухнастик гарно росте, а опікується ним його сім’я.

За своїм чадом стежить також і єнот-полоскун.

Стать дітей поки що не відома, відповідно, малюки ще не мають імен.

У Хмельницькому зоокуточку народилося троє левенят. Африканські леви Тіара і Амур стали батьками. Цього разу у них народилася трійня. Малюки почуваються добре, швидко набирають вагу.

Тіара і Амур досвідчені батьки. Це вже шосте їхнє потомство. На трійню мають великі плани. А саме, повернути тварин у дику природу Африки. Попереднє потомство хмельницьких левів теж повернули у дику природу.

Це не єдине поповнення в зоокуточку. Нещодавно тут додалося єнотів. Щоправда, кого і скільки – доглядачі не знають, бо мати ховає малюків від сторонніх очей. Коли малі "єнотики" підростуть – їх теж планують випустити на волю. А ще під час карантину тут народилися ягнята і навіть дикі голуби, які давно не мали поповнення, вирішили стати батьками.

Два сина і донька – потомство харківського верблюда Саші. Усі три верблюдиці, що живуть у Харківському зоопарку (Шакіра, Наташа і Юля) дали потомство під час карантину. Верблюдик Сеня народився 29 березня, 10 квітня – маленький Кирило, а 14 квітня – дівчинка Ейпріл.


Україна зоопарк тварини діти карантин
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Коровам у футбол можна, людям – ні, - Рівненська ОДА про порушення карантину у Зарічному
28 квітня 2020, 19:29
У Дніпрі бійцівський пес покусав дитину і поліцейського
28 квітня 2020, 19:04
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
29 квітня 2020, 16:10
У Миколаєві непрацюючі підприємці протестували проти орендної плати
24 квітня 2020, 12:41
Результати тестів на коронавірус губляться, а трупи вантажимо самі – керівниця лікарні Миколаєва
22 квітня 2020, 16:45
Звільнення Єрмака: петиція набрала необхідну кількість голосів
23 квітня 2020, 14:11
Здорових не залишилося: у Києво-Печерській лаврі захворіли всі священики
26 квітня 2020, 17:41
Крах медицини: лікарка розповіла, що відбувається у психіатричній лікарні
24 квітня 2020, 15:48
Останні Популярні
Кирило Молчанов
Ірина Медушевська
Юрій Бутусов
Всі блоги »
Інфекціоніст Лариса Мороз: про протокол лікування COVID-19 та масове тестування українців
29 квітня 2020, 12:00
Ігри скінчилися: навіщо влада поставила вольову крапку в добровільному створенні ОТГ
28 квітня 2020, 16:00
Всі публікації »
Перший рік Зе, друге пришестя Міхо та полтавські гречкосії, – НеПогода
25 квітня 2020, 15:51
Стібать-копать! Де і як пригорає у мерів та губернаторів? – НеПогода
18 квітня 2020, 11:04
Нех@й шастать! або Як заробити на карантині? – НеПогода
10 квітня 2020, 17:23
Всі відео »
Коломойський Ігор
Куратор Запорізької області по боротьбі з COVID-19
Андрій Веревський
Куратор Полтавської та Кіровоградської областей по боротьбі з COVID-19
Пінчук Віктор
Куратор Дніпропетровської області по боротьбі з COVID-19
Всі досьє »