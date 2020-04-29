Карантин з користю: в українських зоопарках масове поповнення у родинах тварин

У Луцькому зоопарку народилися єнотик та лемуреня, у Хмельницькому - левенята, ягнята і дикі голуби, а в Харківському - верблюди!

У Луцькому зоопарку народилися єнотик та лемуреня, у Хмельницькому - левенята, ягнята і дикі голуби, а в Харківському - верблюди!

У зоопарку Луцька – поповнення, пише RegioNews. Під час карантину у зоопарку дали потомство єноти-полоскуни та лемури.

Лемуреня народилося 13 березня. Розповідають, що пухнастик гарно росте, а опікується ним його сім’я.

За своїм чадом стежить також і єнот-полоскун.

Стать дітей поки що не відома, відповідно, малюки ще не мають імен.

У Хмельницькому зоокуточку народилося троє левенят. Африканські леви Тіара і Амур стали батьками. Цього разу у них народилася трійня. Малюки почуваються добре, швидко набирають вагу.

Тіара і Амур досвідчені батьки. Це вже шосте їхнє потомство. На трійню мають великі плани. А саме, повернути тварин у дику природу Африки. Попереднє потомство хмельницьких левів теж повернули у дику природу.

Це не єдине поповнення в зоокуточку. Нещодавно тут додалося єнотів. Щоправда, кого і скільки – доглядачі не знають, бо мати ховає малюків від сторонніх очей. Коли малі "єнотики" підростуть – їх теж планують випустити на волю. А ще під час карантину тут народилися ягнята і навіть дикі голуби, які давно не мали поповнення, вирішили стати батьками.

Два сина і донька – потомство харківського верблюда Саші. Усі три верблюдиці, що живуть у Харківському зоопарку (Шакіра, Наташа і Юля) дали потомство під час карантину. Верблюдик Сеня народився 29 березня, 10 квітня – маленький Кирило, а 14 квітня – дівчинка Ейпріл.