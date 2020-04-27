На Черкащині директори підприємств привласнили мільйони гривень

Директор одного із ТОВ у Черкаській області, яке займалося ремонтними роботами, привласнив 1,9 млн гривень бюджетних коштів

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Директор одного із ТОВ у Черкаській області, яке займалося ремонтними роботами, привласнив 1,9 млн гривень бюджетних коштів

Про це інформують RegioNews із посиланням на пресслужбу прокуратури Черкаської області

Співробітники прокуратури під час досудового слідства встановили. що директор товариства з обмеженою відповідальністю уклав договір на виконання ремонтних робіт із комунальним підприємством. Мав реконструювати каналізаційні очисні споруди в місті Кам’янка. Натомість вніс до акту приймання будівельних робіт недостовірні відомості та завищив ціну виконання робіт. Різницю в сумі 1,9 млн грн привласнив.

24 квітня чоловікові вже повідомили про підозру у привласнення бюджетних коштів в особливо великих розмірах. Зараз підозрюваному обирають запобіжний захід.

Кількома днями раніше про підозру в скоєнні аналогічного злочину повідомили директорові товариства з обмеженою відповідальністю, що виконувала капітальний ремонт дорожнього покриття в одному із міст області.

У 2018 році директор підприємства залучив до виконання робіт фіктивного посередника та придбав за бюджетні кошти асфальтобетонну суміш нижчої якості, ніж та, яка була зазначена у проектній документації. Різницю від оборудки в розмірі 2 млн 472 тис грн привласнив. У цій справі зарах триває слідство.

Як повідомляли RegioNews раніше, на Харківщині співробітники Служби безпеки України викрили масштабне привласнення коштів державного підприємства "Укрбургаз", що входить до структури Укргазвидобування.