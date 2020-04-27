На Черкащині директори підприємств привласнили мільйони гривень
Про це інформують RegioNews із посиланням на пресслужбу прокуратури Черкаської області
Співробітники прокуратури під час досудового слідства встановили. що директор товариства з обмеженою відповідальністю уклав договір на виконання ремонтних робіт із комунальним підприємством. Мав реконструювати каналізаційні очисні споруди в місті Кам’янка. Натомість вніс до акту приймання будівельних робіт недостовірні відомості та завищив ціну виконання робіт. Різницю в сумі 1,9 млн грн привласнив.
24 квітня чоловікові вже повідомили про підозру у привласнення бюджетних коштів в особливо великих розмірах. Зараз підозрюваному обирають запобіжний захід.
Кількома днями раніше про підозру в скоєнні аналогічного злочину повідомили директорові товариства з обмеженою відповідальністю, що виконувала капітальний ремонт дорожнього покриття в одному із міст області.
У 2018 році директор підприємства залучив до виконання робіт фіктивного посередника та придбав за бюджетні кошти асфальтобетонну суміш нижчої якості, ніж та, яка була зазначена у проектній документації. Різницю від оборудки в розмірі 2 млн 472 тис грн привласнив. У цій справі зарах триває слідство.
Як повідомляли RegioNews раніше, на Харківщині співробітники Служби безпеки України викрили масштабне привласнення коштів державного підприємства "Укрбургаз", що входить до структури Укргазвидобування.
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