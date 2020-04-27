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Ирина Федоляк Журналист info@regionews.ua
27 апреля 2020, 17:51 10

Чиновника Львовской ОГА уличили в хищении 1,3 млн гривен

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27 апреля 2020, 17:51 10
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Исполняющего обязанности начальника управления капитального строительства ЛОГА разоблачили на схеме присвоения бюджетных средств во время строительства амбулатории в селе Дубравка
Фото: Полиция Львовской области
Исполняющего обязанности начальника управления капитального строительства ЛОГА разоблачили на схеме присвоения бюджетных средств во время строительства амбулатории в селе Дубравка

Сегодня за процессуального руководства прокуратуры Львовской области разоблачили схему присвоения более 1,3 млн грн бюджетных средств, сообщает RegioNews со ссылкой на страницу главы Львовской облгосадминистрации Максима Козицкого в Facebook.

Следствие выяснило, что на протяжении 2018 года из бюджета выделены средства на строительство шести объектов, преимущественно амбулаторий. Тендер на все объекты выиграло одно общество. Присвоение средств произошло во время строительства амбулатории в с. Дубравка учредителями предприятия в сговоре с и. о. начальника управления капитального строительства ЛОГА.

"Я, как председатель ЛОГА, максимально способствую следствию и не собираюсь покрывать нарушителя закона. Еще раз подчеркиваю, что все противоправные действия, особенно если они совершены должностными лицами, должны быть наказаны", - говорит Козицкий.

Если чиновник работает не на благо людей, а на обогащение собственного кармана – он должен быть наказан. Такая моя позиция,...

Опубликовано Максимом Козицьким Понедельник, 27 апреля 2020 г.

Как установили правоохранители, директор общества и его заместитель, по предварительному сговору с должностными лицами органов местной власти, наладили схему хищения бюджетных средств, сообщают в Полиции Львовской области.

Подозреваемые заключили договор о строительстве амбулатории. В дальнейшем стороны подписали акты выполненных работ без фактического их выполнения. В результате этого госбюджету нанесен ущерб на сумму свыше 1,3 миллиона гривен.

Следователи сообщили о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч.3, ч.4 ст.191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением по предварительному сговору группой лиц, совершенные в крупных размерах) и ч. 1 ст. 366 (Служебная подделка) Уголовного кодекса Украины.

Читайте также: в Черкасской области директора предприятий присвоили миллионы гривен. Директор одного из ООО в Черкасской области, которое занималось ремонтными работами, присвоил 1,9 млн гривен бюджетных средств.


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