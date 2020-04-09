До Росії не екстрадували члена ісламської партії, який фігурує в базі даних Інтерполу

Діяльність "Хізб ут-Тахрір аль-Ісламі" в Україні, як і в Європі та Америці, не заборонена

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Діяльність "Хізб ут-Тахрір аль-Ісламі" в Україні, як і в Європі та Америці, не заборонена

Про це RegioNews повідомляє із посиланням на пресслужбу Прокуратури Львівської області.

За результатами екстрадиційної перевірки Прокуратурою Львівської області складено висновок про встановлення обставин, які перешкоджають видачі одного із членів організації "Хізб ут-Тахрір аль-Ісламі" компетентним органам Російської Федерації для притягнення до кримінальної відповідальності.

Згідно з даними Генерального секретаріату Інтерполу, члена ісламської партії розшукують правоохоронні органи РФ з 2017 року.

Чоловіка підозрюють у вчиненні злочину, передбаченого частиною 2 статті 205.5 (участь в діяльності організації, яка у Росії визнана терористичною) КК Російської Федерації, який він, за версією іноземних правоохоронців, вчиняв у період з листопада 2012 до травня 2015 року.

Діяльність "Хізб ут-Тахрір аль-Ісламі" в Україні не заборонена, а дії цієї особи не є злочинними.

Судами різних інстанцій постановлено, що ця організація є міжнародною ісламською партією, яка декларує виключно мирні засоби роботи серед мусульман, не має військового крила чи озброєних прибічників.

Єдиною країною, де "Хізб ут-Тахрір аль-Ісламі" заборонена і визнана "терористичною організацією" є Росія.

Організація цілком легально діє в усіх демократичних країнах Європи та Північної Америки. Винятком є Німеччина, де заборонені публічні заходи партії, проте члени "Хізб ут-Тахрір аль-Ісламі" не переслідуються правоохоронними органами країни.

Провідні правозахисні організації світу, зокрема, "Amnesty International", визнають членів цієї партії, засуджених до ув`язнення у країнах СНД, політичними в`язнями та рішуче засуджують численні факти катувань та позасудових страт.

Нагадаємо, внаслідок загострення на Донбасі загинув український військовий.