Продавали гранатомети: у Вінниці викрили групу торгівців зброєю
Про це пише RegioNews з посиланням на СБУ.
Декілька мешканців Вінниці налагодили незаконну реалізацію зброї на території регіону. Товар вони переховували у власних домоволодіннях. Через особисті зв’язки, насамперед у кримінальних колах, фігуранти підшукували клієнтів, яким продавали військову продукцію.
Співробітники СБУ затримали одного з учасників угруповання, раніше засудженого за вчинення тяжкого злочину, під час спроби збуту іноземного пістолета-кулемета CZ-26 та майже 200 набоїв різного калібру. До цього, оперативники спецслужби задокументували факт продажу зловмисником ручного протитанкового гранатомета РПГ, пістолета Форт-17 з пристроєм для безшумової стрільби, двох гранат РГД-5, пістолета ТТ і 170 набоїв калібру 7,62 мм.
У ході обшуків співробітники спецслужби вилучили вогнепальну зброю, комплектуючі до її автоматичних зразків, а також гроші, одержані злочинним шляхом.
У Вінниці СБУ викрила угруповання торгівців військовими засобами ураження (відео) Діяльність організованого...Опубліковано Управління Служби безпеки України у Вінницькій області Середа, 8 квітня 2020 р.
Затриманому повідомлено про підозру за незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Тривають слідчо-оперативні дії з розшуку і затримання інших учасників угруповання та осіб, причетних до протиправної діяльності. Перевіряється інформація щодо джерел та каналів надходження зброї.
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