У Рівному співробітники Служби безпеки України вилучили понад 600 кілограмів незаконно видобутого бурштину в учасників організованої злочинної групи, причетної до підготовки замовного вбивства

У Рівному співробітники Служби безпеки України вилучили понад 600 кілограмів незаконно видобутого бурштину в учасників організованої злочинної групи, причетної до підготовки замовного вбивства

Про це пише RegioNews з посиланням на сайт СБУ.

Співробітники спецпідрозділу під час багатоетапної спецоперації встановили, що зловмисники готують замовне вбивство представника однієї з громадських організацій. Активіст публічно виступав проти незаконного видобутку бурштину та вирубки лісів у Рівненській та Житомирській областях.

У лютому 2020 року співробітники СБУ задокументували факти підготовки до вчинення злочину та затримали замовника вбивства.

У ході подальших слідчо-оперативних заходів 8 квітня оперативники спецслужби встановили та виявили місце зберігання зловмисниками незаконно видобутого бурштину.

В ході проведення обшуків у приватному будинку одного із учасників групи правоохоронці вилучили понад 600 кілограмів "сонячного каменю", підготовленого до продажу. Тривають слідчі дії.