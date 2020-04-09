У Рівному в організаторів замовного вбивства екоактивіста вилучили 600 кілограмів бурштину
Про це пише RegioNews з посиланням на сайт СБУ.
Співробітники спецпідрозділу під час багатоетапної спецоперації встановили, що зловмисники готують замовне вбивство представника однієї з громадських організацій. Активіст публічно виступав проти незаконного видобутку бурштину та вирубки лісів у Рівненській та Житомирській областях.
У лютому 2020 року співробітники СБУ задокументували факти підготовки до вчинення злочину та затримали замовника вбивства.
У ході подальших слідчо-оперативних заходів 8 квітня оперативники спецслужби встановили та виявили місце зберігання зловмисниками незаконно видобутого бурштину.
В ході проведення обшуків у приватному будинку одного із учасників групи правоохоронці вилучили понад 600 кілограмів "сонячного каменю", підготовленого до продажу. Тривають слідчі дії.
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