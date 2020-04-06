Львівщина: в ДТП загинули двоє поліцейських

Обом загиблим було по 19-ть років

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Обом загиблим було по 19-ть років

Про це інформує RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції у Львівській області.

Вчора, 5 квітня, внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинули двоє правоохоронців – капрал поліції Ігор Цюпка та молодший інспектор-кінолог Кінологічного центру та рядовий поліції Юрій Савка, поліцейський батальйону особливого призначення поліції Львівщини.

"Від імені усієї великої родини поліції Львівщини висловлюю глибокий сум з приводу трагічної загибелі двох наших товаришів по службі – дев’ятнадцятирічного Ігоря Цюпки та Юрія Савки, якому за кілька тижнів мало виповнитись двадцять років. Хлопці були друзями з дитинства, разом вчились, зовсім недавно разом прийшли на службу в поліцію і разом загинули", - зазначив начальник Головного управління Національної поліції у Львівській області полковник поліції Василь Віконський.

Нагадаємо, у Львові помер ексміністр, батько лідера "Океану Ельзи" Іван Вакарчук . У суботу, 4 квітня, пішов з життя колишній міністр освіти, ексректор Львівського університету, батько нардепа та співака Святослава Вакарчука Іван Вакарчук.