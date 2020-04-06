Львовская область: в ДТП погибли двое полицейских
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление Национальной полиции во Львовской области.
Вчера, 5 апреля, в результате дорожно-транспортного происшествия погибли двое правоохранителей – капрал полиции Игорь Цюпка и младший инспектор-кинолог Кинологического центра и рядовой полиции Юрий Савка, полицейский батальона особого назначения полиции Львовщины.
"От имени всей большой семьи полиции Львовской области выражаю глубокую печаль по поводу трагической гибели двух наших товарищей по службе – девятнадцатилетнего Игоря Цюпки и Юрия Савки, которому за несколько недель должно было исполниться двадцать лет. Ребята были друзьями с детства, вместе учились, совсем недавно вместе пришли на службу в полицию и вместе погибли", - отметил начальник Главного управления Национальной полиции во Львовской области полковник полиции Василий Віконський.
Напомним, во Львове скончался эксминистр, отец лидера "Океана Эльзы" Иван Вакарчук . В субботу, 4 апреля, ушел из жизни бывший министр образования, ексректор Львовского университета, отец нардепа и певца Святослава Вакарчука Иван Вакарчук.
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