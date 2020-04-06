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06 апреля 2020, 12:44 5

Львовская область: в ДТП погибли двое полицейских

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06 апреля 2020, 12:44 5
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Обоим погибшим было по 19-ть лет
Фото иллюстративное
Обоим погибшим было по 19-ть лет

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление Национальной полиции во Львовской области.

Вчера, 5 апреля, в результате дорожно-транспортного происшествия погибли двое правоохранителей – капрал полиции Игорь Цюпка и младший инспектор-кинолог Кинологического центра и рядовой полиции Юрий Савка, полицейский батальона особого назначения полиции Львовщины.

"От имени всей большой семьи полиции Львовской области выражаю глубокую печаль по поводу трагической гибели двух наших товарищей по службе – девятнадцатилетнего Игоря Цюпки и Юрия Савки, которому за несколько недель должно было исполниться двадцать лет. Ребята были друзьями с детства, вместе учились, совсем недавно вместе пришли на службу в полицию и вместе погибли", - отметил начальник Главного управления Национальной полиции во Львовской области полковник полиции Василий Віконський.

Напомним, во Львове скончался эксминистр, отец лидера "Океана Эльзы" Иван Вакарчук . В субботу, 4 апреля, ушел из жизни бывший министр образования, ексректор Львовского университета, отец нардепа и певца Святослава Вакарчука Иван Вакарчук.


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