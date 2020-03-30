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Ірина Федоляк
Журналіст
30 березня 2020, 18:50 3

Львівщина: ціни на продовольчі товари зросли від 11 до 30%

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30 березня 2020, 18:50 3
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Антимонопольний комітет перевірить підвищення цін у період карантину
Фото ілюстративне з відкритих джерел
Антимонопольний комітет перевірить підвищення цін у період карантину

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на сторінку голови Львівської облдержадміністрації Максима Козицького у Facebook.

Антимонопольний комітет України з 16 березня щодня моніторить ціни на продовольчі товари та медичні препарати в області. Зокрема, перевіряють чотири торговельні мережі, це "Свій маркет”, "Близенько”, ”Рукавичка” та "Арсен”.

"За підсумком проведеного аналізу групи продовольчих товарів першої необхідності у період з 27 по 30 березня спостерігається зростання вартості від 11 до 30 % у залежності від виду товару. По інших групах товарів ріст не спостерігається. Для профілактичних дій матеріали сьогодні направлені у Службу безпеки України", - повідомив Козицький.

Львівська ОДА скерує звернення до Антимонопольного комітету для початку розслідування щодо підвищення цін на продовольчі товари у період карантину.

Питання підвищення цін на продовольчі товари - на контролі Львівської ОДА Мав зустріч із головою територіального...

Опубліковано Максимом Козицьким Понеділок, 30 березня 2020 р.

Нагадаємо, раніше київське обласне територіальне відділення АМКУ порушило справу стосовно оптових постачальників продуктів харчування та мереж продовольчих магазинів Києва.

Виробники хліба заявили про здорожчення хліба і просять заборонити його експорт. На сьогодні на внутрішньому ринку зерна України склалася критична ситуація - через зростання попиту на хлібобулочні вироби до 40% ціни підвищились на 15-20%. Щоб зберегти нинішній рівень цін виробники пропонують заборонити експорт зернової продукції.

Автор(и) статті: Ірина Федоляк

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