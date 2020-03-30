Львовская область: цены на продовольственные товары выросли от 11 до 30%
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на страницу главы Львовской облгосадминистрации Максима Козицкого в Facebook.
Антимонопольный комитет Украины с 16 марта ежедневно мониторит цены на продовольственные товары и медицинские препараты в области. В частности, проверяют четыре торговые сети, это "Свой маркет”, "Близко”, ”Рукавычка” и "Арсен”.
"По итогам проведенного анализа группы продовольственных товаров первой необходимости в период с 27 по 30 марта отмечен рост стоимости от 11 до 30 % в зависимости от вида товара. По другим группам товаров рост не наблюдается. Для профилактических действий материалы сегодня направлены в Службу безопасности Украины", - сообщил Козицкий.
Львовская ОГА направит обращение в Антимонопольный комитет для начала расследования относительно повышения цен на продовольственные товары в период карантина.
Вопрос повышения цен на продовольственные товары - на контроле Львовской ОГА встретился с председателем территориального...Опубликовано Максимом Козицьким Понедельник, 30 марта 2020 г.
Напомним, ранее киевское областное территориальное отделение АМКУ возбудило дело в отношении оптовых поставщиков продуктов питания и сетей продовольственных магазинов Киева.
Производители хлеба заявили о порожание хлеба и просят запретить его экспорт. На сегодня на внутреннем рынке зерна Украины сложилась критическая ситуация - из-за роста спроса на хлебобулочные изделия до 40% цены повысились на 15-20%. Чтобы сохранить нынешний уровень цен производители предлагают запретить экспорт зерновой продукции.
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