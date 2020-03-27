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Виробники хліба заявили про здорожчення хліба і просять заборонити його експорт
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27 березня 2020, 14:24 10

Виробники хліба заявили про здорожчення хліба і просять заборонити його експорт

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27 березня 2020, 14:24 10
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На сьогодні на внутрішньому ринку зерна України склалася критична ситуація - через зростання попиту на хлібобулочні вироби до 40% ціни підвищились на 15-20%. Щоб зберегти нинішній рівень цін виробники пропонують заборонити експорт зернової продукції
Фото: goloskarpat.info
На сьогодні на внутрішньому ринку зерна України склалася критична ситуація - через зростання попиту на хлібобулочні вироби до 40% ціни підвищились на 15-20%. Щоб зберегти нинішній рівень цін виробники пропонують заборонити експорт зернової продукції

Про це повідомляє RegioNews, посилаючись на лист Всеукраїнської асоціації пекарів та Асоціації "Борошномелів України" до президента та уряду.

"Через зростання попиту на зовнішніх ринках та через сезонні фактори збільшуються ціни на продовольчу пшеницю..за останні десять днів середня ціна на пшеницю другого і третього класу зросла на 400-500 грн./тонну. Таке здорожчання уже в найближчому майбутньому призведе до зростання ціни на борошно всіх сортів на 500-600 грн/тонну. Оскільки борошно у собівартості хліба складає понад 40%, то й підвищення ціни на 15-20% є майже доконаним фактом", - йдеться у листі.

Також повідомляється, що зафіксовано зростання попиту на хліб на 30-40% від нормального сезонного рівня.

"У обставинах, що склалися, ми звертаємось із проханням допомогти нам зберегти нинішній рівень цінової політики і убезпечити споживачів від різкого підвищення цін на хліб і хлібобулочні вироби", - зазначається у листі.

Одним зі способів це зробити пропонується запровадити тимчасове обмеження на експорт зернової продукції продовольчої групи в обсягах, які необхідні для забезпечення потреб внутрішнього ринку на період очікуваної тривалості карантинних заходів.

Також повідомляється, що виробники розуміють, що такий крок може викликати незадоволення у частини експортерів, тому готові надати детальні пропозиції щодо механізму регулювання цього питання.

Нагадаємо, раніше київське обласне територіальне відділення АМКУ порушило справу стосовно оптових постачальників продуктів харчування та мереж продовольчих магазинів Києва.


ціни подорожчання експорт хліб
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