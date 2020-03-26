На Львівщині голову ОТГ викрили на торгівлі землею
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Управління Служби безпеки України в Львівській області.
За попередньою версією слідства встановлено, що посадовець налагодив механізм отримання неправомірної вигоди від громадян за сприяння у передачі в приватну власність землі, що належить підпорядкованій йому громаді. До протиправної діяльності зловмисник залучив двох посередників, один з яких вів переговори із зацікавленими особами.
Оперативники спецслужби задокументували, що посадовець, зокрема, вимагав у місцевого мешканця 10 тисяч доларів США за виділення ділянки площею 0,4 га.
Аби уникнути викриття, зловмисники вигадали схему "безконтактної" передачі хабара: гроші "клієнт" мав залишити в автомобілі, який був заздалегідь припаркований у визначеному місці. Правоохоронці задокументували всі етапи протиправної схеми.
Під час обшуків за місцем роботи і проживання фігуранта справи виявлено документацію, що доводить протиправну діяльність.
Наразі голові ОТГ повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.
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