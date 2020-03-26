Во Львовской области председателя ОТГ разоблачили на торговле землей
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Управление Службы безопасности Украины во Львовской области.
По предварительной версии следствия установлено, что чиновник наладил механизм получения неправомерной выгоды от граждан за содействие в передаче в частную собственность земли, принадлежащей вверенной ему общине. К противоправной деятельности злоумышленник привлек двух посредников, один из которых вел переговоры с заинтересованными лицами.
Оперативники спецслужбы задокументировали, что чиновник, в частности, требовал у местного жителя 10 тысяч долларов США за выделение участка площадью 0,4 га.
Чтобы избежать разоблачения, злоумышленники придумали схему "бесконтактной" передачи взятки: деньги "клиент" должен был оставить в автомобиле, который был заранее припаркован в определенном месте. Правоохранители задокументировали все этапы противоправной схемы.
Во время обысков по месту работы и проживания фигуранта дела выявлено документацию, которая доказывает незаконную деятельность.
Пока главе ОТГ сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.
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