Запад Украины: ликвидировано пиратского оператора спутникового телевидения

Ретрансляция украинских телеканалов проводилась в Львовской, Закарпатской и Ровенской областях

Фото с сайта Полиции Львовской области

Ретрансляция украинских телеканалов проводилась в Львовской, Закарпатской и Ровенской областях

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГУ Национальной полиции во Львовской области.

Злоумышленники осуществляли ретрансляцию известных украинских телеканалов без разрешения правообладателей на протяжении 2018-2020 годов. Для этого создали частные фирмы, через которые предоставлялись услуги клиентам.

5 марта одновременно в трех областях правоохранители провели обыски в офисных помещениях и в квартирах злоумышленников. Изъято более 120 единиц сетевого оборудования, компьютерную технику, мобильные телефоны, банковские карты, накопители информации, документация, печати, чеки и черновые записи.

Досудебное расследование открыто по ч.3 ст.176 (нарушение авторского права и смежных прав) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы от трех до шести лет..