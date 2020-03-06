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06 марта 2020, 17:30

Запад Украины: ликвидировано пиратского оператора спутникового телевидения

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06 марта 2020, 17:30
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Ретрансляция украинских телеканалов проводилась в Львовской, Закарпатской и Ровенской областях
Фото с сайта Полиции Львовской области
Ретрансляция украинских телеканалов проводилась в Львовской, Закарпатской и Ровенской областях

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГУ Национальной полиции во Львовской области.

Злоумышленники осуществляли ретрансляцию известных украинских телеканалов без разрешения правообладателей на протяжении 2018-2020 годов. Для этого создали частные фирмы, через которые предоставлялись услуги клиентам.

5 марта одновременно в трех областях правоохранители провели обыски в офисных помещениях и в квартирах злоумышленников. Изъято более 120 единиц сетевого оборудования, компьютерную технику, мобильные телефоны, банковские карты, накопители информации, документация, печати, чеки и черновые записи.

Досудебное расследование открыто по ч.3 ст.176 (нарушение авторского права и смежных прав) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы от трех до шести лет..


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