Запад Украины: ликвидировано пиратского оператора спутникового телевидения
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГУ Национальной полиции во Львовской области.
Злоумышленники осуществляли ретрансляцию известных украинских телеканалов без разрешения правообладателей на протяжении 2018-2020 годов. Для этого создали частные фирмы, через которые предоставлялись услуги клиентам.
5 марта одновременно в трех областях правоохранители провели обыски в офисных помещениях и в квартирах злоумышленников. Изъято более 120 единиц сетевого оборудования, компьютерную технику, мобильные телефоны, банковские карты, накопители информации, документация, печати, чеки и черновые записи.
Досудебное расследование открыто по ч.3 ст.176 (нарушение авторского права и смежных прав) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы от трех до шести лет..
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