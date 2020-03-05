У Львові судитимуть групу банківських аферистів
Про це інформує RegioNews з посиланням на ГУ Національної поліції у Львівській області.
Під час досудового розслідування правоохоронці встановили, що 60-річний львів‘янин разом із начальником та старшим касиром відділення одного з банків заволоділи коштами мешканців Львова.
Упродовж 2015-2016 років зловмисники, отримуючи кошти від громадян для внесення на депозитний рахунок, підробляли фінансово-бухгалтерські документи і договори, а кошти привласнювали. Загалом, зловмисники привласнили майже 800 тис грн. клієнтів фінансової установи.
Слідчі повідомили зловмисникам про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч.4 ст.190 (шахрайство), ч.3 ст.28, ч.3 ст.358, ч.3 ст.28, ч.4 ст.358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України.
Досудове розслідування завершено, обвинувальний акт скеровано на розгляд суду. Зловмисникам загрожує від 5 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Нагадаємо, на Львівщині на 9 років ув'язнили жінку, яка привласнила 10 млн гривень на банківських аферах.
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