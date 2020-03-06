Во Львовской области нашли два похищенных автомобиля
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на страницу Патрульной полиции Львовской области в Facebook.
Сегодня, 6 марта, около 8 часов утра патрульным сообщили, что ночью в городке Николаев неизвестные завладели автомобилем ВАЗ 2101 красного цвета.
На улице Стрыйской инспекторы заметили этот автомобиль, остановили его. 31-летнего водителя сразу задержали по ст.208 УПК Украины, на место происшествия вызвали следственную группу.
Еще одно сообщение поступило от жителя Киева. Он сообщил, что передал в пользование свой Renault Megane по договоренности не выезжать за границы города Киева. А сегодня утром заметил, что автомобиль находится во Львовской области.
Транспортное средство правоохранители заметили неподалеку от Старого Яричева. В салоне находились четыре человека. При проверке документов патрульные обнаружили, что водительские права имеют признаки подделки, а фото на нем другого лица. Объяснить чей автомобиль и где они его взяли мужчины отказались.
На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу. Удалось установить, что водителю 29 лет, он из Сумской области, проживает во Львове. Находится в розыске Сиховским отделом полиции за угон автомобиля, ранее судимый за кражи, грабежи и мошенничество. Остальные обстоятельства происшествия устанавливают.
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