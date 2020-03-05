13:14  05 березня
МОЗ планує заборонити масові заходи через коронавірус
13:47  05 березня
У РНБО розповіли, скільки українців звільнять з полону терористів
12:51  04 березня
Коронавірус в Україні: ВООЗ прогнозує зростання числа заражених
UA | RU
UA | RU
05 березня 2020, 18:19

Львів продасть з молотка 23 об'єкти нерухомості

Читайте также
на русском языке
05 березня 2020, 18:19
Читайте также на русском языке
Депутати міськради підтримали включення нових нежитлових приміщень до переліку об’єктів малої приватизації
Фото із сайту Львівської міської ради
Депутати міськради підтримали включення нових нежитлових приміщень до переліку об’єктів малої приватизації

Як інформує RegioNews із посиланням на Львівську міську раду, ще 23 об’єкти місто виставить на аукціон цього року.

Сьогодні сесія Львівської міської ради прийняла низку ухвал про включення нових нежитлових приміщень до переліку об’єктів малої приватизації комунальної власності територіальної громади Львова, які підлягають приватизації у 2020 році способом аукціону.

Це, зокрема, нежитлові приміщення на вулицях П. Війтовича, 12, Д. Гуні, 28, Грецькій, 5, В. Кубійовича, 19, Л. Долинського, 4, Здоров’я, 6, Здоров’я, 4, Олени Степанівни, 12-б, П. Саксаганського, 5, П. Куліша, 31, Дж. Дудаєва, 17, М. Вербицького, 5, І. Франка, 66, Джерельній, 8, А. Горської, 2, Зеленій, 95, М. Леонтовича, 5, Театральній, 3, Шептицьких, 28, Погулянці, 20, Тершаковців, 4, Київській, 17, Личаківській, 22.

Раніше місто визначило об’єкти, які в 2020 році підлягають приватизації способом аукціону. Тоді йшлося про 55 об’єктів малої приватизації.


Львов Львів
У Львові міськрада відмовила надати землю фірмі Медведчука
05 березня 2020, 17:13
У Львові судитимуть групу банківських аферистів
05 березня 2020, 16:07
На Львівщині придбали медичне обладнання для протидії коронавірусу
05 березня 2020, 15:34
Зеленський і Гончарук посварилися через Коломойського
29 лютого 2020, 12:42
Базовий варіант для Зеленського - заміна Гончарука і найзашкварених міністрів - політолог
02 березня 2020, 12:15
Місцева влада не має займатися політикою, - Денис Шмигаль
29 лютого 2020, 19:44
В Борисполі госпіталізували жінку з підозрою на коронавірус
28 лютого 2020, 12:57
Оприлюднили порядок денний позачергового пленарного засідання Верховної Ради 4 березня
29 лютого 2020, 18:48
Зеленський позачергово скликає Раду. Можуть розглядати відставку Гончарука
28 лютого 2020, 19:34
Останні Популярні
Вадим Денисенко
Андрій Романенко
Юрій Гаврилечко
Всі блоги »
Зробити неможливе. Які завдання Шмигаль вирішить для Зеленського
04 березня 2020, 21:37
Хто є хто в новоствореному уряді Дениса Шмигаля
04 березня 2020, 21:05
Всі публікації »
Королевську виганяють, а "слугам народу" охолоджують запал, – НеПогода
04 березня 2020, 17:50
Навіщо Гончаруку наркотики і кого знесе ураганом Юлія? – НеПогода
27 лютого 2020, 15:28
Коронавірус пронісся над Україною! Спецвипуск "НеПогоди в регіонах"
22 лютого 2020, 17:59
Всі відео »
Габінет Дмитро Анатолійович
Голова Хмельницької обласної державної адміністрації
Коваль Віталій
Голова Рівненської обласної державної адміністрації
Олександр Бондаренко
Голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації
Всі досьє »