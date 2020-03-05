Львів продасть з молотка 23 об'єкти нерухомості
Як інформує RegioNews із посиланням на Львівську міську раду, ще 23 об’єкти місто виставить на аукціон цього року.
Сьогодні сесія Львівської міської ради прийняла низку ухвал про включення нових нежитлових приміщень до переліку об’єктів малої приватизації комунальної власності територіальної громади Львова, які підлягають приватизації у 2020 році способом аукціону.
Це, зокрема, нежитлові приміщення на вулицях П. Війтовича, 12, Д. Гуні, 28, Грецькій, 5, В. Кубійовича, 19, Л. Долинського, 4, Здоров’я, 6, Здоров’я, 4, Олени Степанівни, 12-б, П. Саксаганського, 5, П. Куліша, 31, Дж. Дудаєва, 17, М. Вербицького, 5, І. Франка, 66, Джерельній, 8, А. Горської, 2, Зеленій, 95, М. Леонтовича, 5, Театральній, 3, Шептицьких, 28, Погулянці, 20, Тершаковців, 4, Київській, 17, Личаківській, 22.
Раніше місто визначило об’єкти, які в 2020 році підлягають приватизації способом аукціону. Тоді йшлося про 55 об’єктів малої приватизації.
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