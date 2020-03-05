У Львові міськрада відмовила надати землю фірмі Медведчука

Фірма "Бетонбуд" намагалась отримати гектар землі в Рясному

Фірма "Бетонбуд" намагалась отримати гектар землі в Рясному

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Zaxid.net.

Депутати Львівської міської ради відмовились надати в оренду понад гектар землі у Рясному під виробництво бетону компанії, яка пов’язана із братами одного з лідерів "Опозиційної платформи – За життя" Віктора Медведчука та нардепа від "ОПЗЖ" Тараса Козака.

"За" виділення земельної ділянки під час засідання сесії 5 березня проголосував лише один депутат ЛМР – Віталій Свінціцький із фракції "Народний контроль".

Йдеться про ділянку площею 1,02 га на вул. Шевченка, 327 у Рясному. На цій ділянці компанія "Бетонбуд" розмістила техніку для виробництва бетону, під яку і просила землю в оренду. У пояснювальній записці до проєкту ухвали зазначається, що "Бетондбуд" готове платити 280 тис. грн орендної плати у рік за користування земельною ділянкою.

Нагадаємо, що це вдруге депутати ЛМР розглядали питання оренди земельної ділянки для фірми "Бетонбуд". Першу спробу виділити землю депутати зробили 30 жовтня 2019 року. Тоді "за" цю ухвалу проголосували 39 депутатів з 56 присутніх у сесійній залі. Однак міський голова Андрій Садовий наклав на неї вето.

Зазначимо, що ТОВ "Бетонбуд" уже орендує 1,5 га землі на вул. Шевченка, 327 ще з 2005 року. Нова ділянка, яку хотіла отримати компанія "Бетонбуд", розташована поруч із землями, які уже є в оренді підприємства.

За даними бізнес-платформи YouControl, до 22 січня 2019 року бенефіціарними власниками ТзОВ "Бетонбуд" були колишній голова податкової інспекції Львівщини Сергій Медведчук та бізнесмен Богдан Козак. Сергій Медведчук є братом одного з лідерів "ОПЗЖ" та кума президента Росії Віктора Медведчука, а Богдан Козак – братом нардепа від "ОПЗЖ" і власника телеканалів ZIK, NewsOne та 112 Україна Тараса Козака.

Із 22 січня фірма "Бетонбуд" належить одному із засновників осередку "Партії регіонів" у Шевченківському районі Львова Ігорю Маричу та львів’янці Оксані Мазуркевич.