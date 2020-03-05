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05 марта 2020, 18:19

Львов продаст с молотка 23 объекта недвижимости

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05 марта 2020, 18:19
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Депутаты горсовета поддержали включение новых нежилых помещений в перечень объектов малой приватизации
Фото с сайта Львовского городского совета
Депутаты горсовета поддержали включение новых нежилых помещений в перечень объектов малой приватизации

Как сообщает RegioNews со ссылкой на Львовский городской совет, еще 23 объекта город выставит на аукцион в этом году.

Сегодня сессия Львовского городского совета приняла ряд постановлений о включении новых нежилых помещений в перечень объектов малой приватизации коммунальной собственности территориальной общины Львова, которые подлежат приватизации в 2020 году способом аукциона.

Это, в частности, нежилые помещения на улицах П. Войтовича, 12, Д. Гуни, 28, Греческой, 5. Кубийовича, 19, Л. Долинского, 4, Здоровья, 6, Здоровья, 4, Елены Степанивны, 12-б, П. Саксаганского, 5, П. Кулиша, 31, Дж. Дудаева, 17, М. Вербицкого, 5, И. Франка, 66, Родниковая, 8, А. Горской, 2, Зеленой, 95, М. Леонтовича, 5, Театральной, 3, Шептицких, 28, Погулянке, 20, Тершаковцев, 4, Киевской, 17, Лычаковской, 22.

Ранее город определило объекты, которые в 2020 году подлежат приватизации способом аукциона. Тогда речь шла о 55 объектов малой приватизации.


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