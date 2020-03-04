Львівська міськрада судиться з облрадою за 11 комунальних об'єктів

Касаційний суд задовольнив скаргу Львівської міської ради щодо 11 об’єктів, на які претендує обласна рада

Львів. Фото із сайту ЛМР

Касаційний суд задовольнив скаргу Львівської міської ради щодо 11 об’єктів, на які претендує обласна рада

Про це інформує RegioNews із посиланням на Львівську міську раду.

Як повідомили у юридичному департаменті ЛМР, йде мова про судову справу за позовом Львівської міської ради до Львівської обласної ради про скасування державної реєстрації права власності Львівської обласної ради щодо 11 об'єктів.

Мова йде про Львівський міський психоневрологічний диспансер на вул. Коциловського, 15а, вул. О. Басараб, 2, вул. Коциловського, 30/32. Комунальний будинок № 1 Львова для дітей з порушенням центральної нервової системи і порушенням психіки на вул. Комаринця, 2а. Комунальний будинок № 2 для дітей з порушенням центральної нервової системи і порушенням психіки на вул. Антоновича, 117; вул. Житомирська, 8а, вул. Гіпсова, 40. Комунальний дитячий туберкульозний санаторій на вул. Антоновича, 80. Комунальний дитячий ревмокардіологічний санаторій на вул. Коновальця, 116, вул. Коновальця, 114.

"Коли ЛОР зареєструвала право власності на ці приміщення, ми звернулися в суд. Суд першої інстанції ми виграли, однак ЛОР подала апеляцію і другу інстанцію ми програли. Після цього ЛОР виставила на аукціон ці приміщення. Відповідно ми подали касацію і зараз суд скасував попередні рішення судів і вернув все на новий розгляд. Усі ці приміщення мають залишатися у власності територіальної громади міста, і ми будемо продовжувати відстоювати це в суді", — пояснила директорка юридичного департаменту ЛМР Гелена Пайонкевич.