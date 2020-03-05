Во Львове горсовет отказал предоставить землю фирме Медведчука

Фирма "Бетонбуд" пыталась получить гектар земли в Рясном

Фирма "Бетонбуд" пыталась получить гектар земли в Рясном

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Zaxid.net.

Депутаты Львовского городского совета отказались предоставить в аренду более гектар земли в Рясном под производство бетона компании, которая связана с братьями одного из лидеров "Оппозиционной платформы – За життя" Виктора Медведчука и нардепа от "ОПЗЖ" Тараса Козака.

"За" выделение земельного участка во время заседания сессии 5 марта проголосовал лишь один депутат ЛГС – Виталий Свинцицкий из фракции "Народный контроль".

Речь идет об участке площадью 1,02 га на ул. Шевченка, 327 в Рясном. На этом участке компания "Бетонбуд" разместила технику для производства бетона, под которую и просила землю в аренду. В пояснительной записке к проекту постановления отмечается, что "Бетондбуд" готов платить 280 тыс. грн арендной платы в год за пользование земельным участком.

Напомним, что это второй раз депутаты горсовета рассматривали вопрос аренды земельного участка для фирмы "Бетонбуд". Первую попытку выделить землю депутаты сделали 30 октября 2019 года. Тогда "за" это решение проголосовали 39 депутатов из 56 присутствующих в сессионном зале. Однако городской председатель Андрей Садовый наложил на нее вето.

Отметим, что ООО "Бетонбуд" уже арендует 1,5 га земли на вул. Шевченко, 327 еще с 2005 года. Новая делянка, которую хотела получить компания "Бетонбуд", расположенная рядом с землями, которые уже есть в аренде предприятия.

По данным бизнес-платформы YouControl, до 22 января 2019 года бенефициарными владельцами ООО "Бетонбуд" были бывший глава налоговой инспекции Львовской области Сергей Медведчук и бизнесмен Богдан Козак. Сергей Медведчук является братом одного из лидеров "ОПЗЖ" и кума президента России Виктора Медведчука, а Богдан Козак – братом нардепа от "ОПЗЖ" и владельца телеканалов ZIK, NewsOne и 112 Украина Тараса Козака.

С 22 января фирма "Бетонбуд" принадлежит одному из основателей организации "Партии регионов" в Шевченковском районе Львова Игорю Маричу и львовянке Оксане Мазуркевич.