Во Львове будут судить группу банковских аферистов
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГУ Национальной полиции во Львовской области.
Во время досудебного расследования правоохранители установили, что 60-летний львовянин вместе с начальником и старшим кассиром отделения одного из банков завладели средствами жителей Львова.
В течение 2015-2016 годов злоумышленники, получая средства от граждан для внесения на депозитный счет, подрабатывали финансово-бухгалтерские документы и договоры, а средства присваивали. Злоумышленники присвоили почти 800 тыс грн. клиентов финансового учреждения.
Следователи сообщили злоумышленникам о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.190 (мошенничество), ч.3 ст.28, ч.3 ст.358, ч.3 ст.28, ч.4 ст.358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины.
Досудебное расследование завершено, обвинительный акт направлен на рассмотрение суда. Злоумышленникам грозит от 5 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Напомним, во Львовской области на 9 лет посадили женщину, которая присвоила 10 млн гривен на банковских аферах.
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