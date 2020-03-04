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04 березня 2020, 16:02 1

У Львівській області течією річки знесло автомобіль

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04 березня 2020, 16:02 1
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У селі Славсько під час переїзду броду на річці Опір, течія знесла автомобіль із водієм
Фото із сайту ДСНС України
У селі Славсько під час переїзду броду на річці Опір, течія знесла автомобіль із водієм

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій.

4 березня о 12:02 до рятувальників надійшло повідомлення від очевидця про те, що в селі Славсько в річці Опір знаходиться автомобіль з водієм, якого зносить течією.

До місця події негайно виїхали рятувальники. З’ясувалось, що під час переїзду броду на річці Опір, течія знесла авомобіль "SUBARU Forester", в середині якого знаходиться чоловік 1993 року народження.

Рятувальники витягнули водія з автомобіля та доставили на берег річки. Після цього автомобіль відбуксирували на берег.

Для надання допомоги залучено 12 чоловік та 2 одиниці техніки.

Нагадаємо, у Львові в жилому районі рятувальники зібрали 1300 грам розлитої металевої ртуті.


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