17:33  04 марта
Зеленский предложил парламенту назначить премьер-министром Шмыгаля
13:37  04 марта
Три кандидата в министры отказались от работы в новом Кабмине
12:51  04 марта
Коронавирус в Украине: ВОЗ прогнозирует рост числа зараженных
UA | RU
UA | RU
04 марта 2020, 16:50 5

Львовский горсовет судится с облсоветом за 11 коммунальных объектов

Читайте також
українською мовою
04 марта 2020, 16:50 5
Читайте також українською мовою
Кассационный суд удовлетворил жалобу Львовского городского совета в отношении 11 объектов, на которые претендует областной совет
Львов. Фото с сайта горсовета
Кассационный суд удовлетворил жалобу Львовского городского совета в отношении 11 объектов, на которые претендует областной совет

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Львовский городской совет.

Как сообщили в юридическом департаменте горсовета, речь идет о судебном деле по иску Львовского городского совета к Львовскому областному совету об отмене государственной регистрации права собственности Львовского областного совета относительно 11 объектов.

Речь идет о Львовском городском психоневрологическом диспансере на ул. Коциловского, 15а, ул. А. Басараб, 2, ул. Коциловского, 30/32. Коммунальном доме № 1 Львова для детей с нарушением центральной нервной системы и нарушением психики на ул. Комаринца, 2а. Коммунальном доме № 2 для детей с нарушением центральной нервной системы и нарушением психики на ул. Антоновича, 117; ул. Житомирская, 8а, ул. Гипсовая, 40. Коммунальном детском туберкулезном санатории на ул. Антоновича, 80. Коммунальном детском ревмокардиологическом санаторие на ул. Коновальца, 116, ул. Коновальца, 114.

"Когда ЛОС зарегистрировал право собственности на эти помещения, мы обратились в суд. Суд первой инстанции мы выиграли, однако ЛОС подал апелляцию и вторую инстанцию мы проиграли. После этого ЛОС выставил на аукцион эти помещения. Соответственно мы подали кассацию и сейчас суд отменил предыдущие решения судов и передал все на новое рассмотрение. Все эти помещения должны оставаться в собственности территориальной общины города, и мы будем продолжать отстаивать это в суде", — пояснила директор юридического департамента ЛГС Гелена Пайонкевич.


Львів Львов Львовщина
Во Львовской области женщина, которая присвоила 10 млн гривен, сядет на 9 лет
04 марта 2020, 16:28
В Львовской области течению реки снесло автомобиль
04 марта 2020, 16:02
Во Львове в жилой зоне разлили более килограмма ртути
04 марта 2020, 15:25
Базовый вариант для Зеленского – замена Гончарука и самых зашквареных министров - политолог
02 марта 2020, 12:15
Зеленский и Гончарук повздорили из-за Коломойского
29 февраля 2020, 12:42
Местные власти не должны заниматься политикой, - Денис Шмыгаль
29 февраля 2020, 19:44
Обнародовали повестку дня внеочередного пленарного заседания Верховного Совета 4 марта
29 февраля 2020, 18:48
В Борисполе госпитализировали женщину с подозрением на коронавирус
28 февраля 2020, 12:57
Зеленский срочно созывает Верховную Раду. Могут рассматривать отставку Гончарука
28 февраля 2020, 19:34
Последние Популярные
Андрей Романенко
Юрий Гаврилечко
Алексей Якубин
Все блоги »
Великий комбинатор. Зачем Зеленский уступил округ в Харькове "администратору" Порошенко
03 марта 2020, 19:20
Перезагрузка Кабмина. Какой премьер сделает местные выборы для Зеленского
03 марта 2020, 18:50
Все публикации »
Королевскую изгоняют, а "слугам народа" охлаждают пыл, – НеПогода
04 марта 2020, 17:50
Зачем Гончаруку наркотики и кого снесёт ураганом Юлия? – НеПогода
27 февраля 2020, 15:28
Коронавирус пронёсся над Украиной! Спецвыпуск "НеПогоды в регионах"
22 февраля 2020, 17:59
Все видео »
Коваль Виталий
Председатель Ривненской областной государственной администрации
Александр Бондаренко
Председатель Днепропетровской областной государственной администрации
Кириленко Павел Александрович
Председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации
Все досье »