Львовский горсовет судится с облсоветом за 11 коммунальных объектов

Кассационный суд удовлетворил жалобу Львовского городского совета в отношении 11 объектов, на которые претендует областной совет

Львов. Фото с сайта горсовета

Кассационный суд удовлетворил жалобу Львовского городского совета в отношении 11 объектов, на которые претендует областной совет

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Львовский городской совет.

Как сообщили в юридическом департаменте горсовета, речь идет о судебном деле по иску Львовского городского совета к Львовскому областному совету об отмене государственной регистрации права собственности Львовского областного совета относительно 11 объектов.

Речь идет о Львовском городском психоневрологическом диспансере на ул. Коциловского, 15а, ул. А. Басараб, 2, ул. Коциловского, 30/32. Коммунальном доме № 1 Львова для детей с нарушением центральной нервной системы и нарушением психики на ул. Комаринца, 2а. Коммунальном доме № 2 для детей с нарушением центральной нервной системы и нарушением психики на ул. Антоновича, 117; ул. Житомирская, 8а, ул. Гипсовая, 40. Коммунальном детском туберкулезном санатории на ул. Антоновича, 80. Коммунальном детском ревмокардиологическом санаторие на ул. Коновальца, 116, ул. Коновальца, 114.

"Когда ЛОС зарегистрировал право собственности на эти помещения, мы обратились в суд. Суд первой инстанции мы выиграли, однако ЛОС подал апелляцию и вторую инстанцию мы проиграли. После этого ЛОС выставил на аукцион эти помещения. Соответственно мы подали кассацию и сейчас суд отменил предыдущие решения судов и передал все на новое рассмотрение. Все эти помещения должны оставаться в собственности территориальной общины города, и мы будем продолжать отстаивать это в суде", — пояснила директор юридического департамента ЛГС Гелена Пайонкевич.