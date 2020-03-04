Львовский горсовет судится с облсоветом за 11 коммунальных объектов
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Львовский городской совет.
Как сообщили в юридическом департаменте горсовета, речь идет о судебном деле по иску Львовского городского совета к Львовскому областному совету об отмене государственной регистрации права собственности Львовского областного совета относительно 11 объектов.
Речь идет о Львовском городском психоневрологическом диспансере на ул. Коциловского, 15а, ул. А. Басараб, 2, ул. Коциловского, 30/32. Коммунальном доме № 1 Львова для детей с нарушением центральной нервной системы и нарушением психики на ул. Комаринца, 2а. Коммунальном доме № 2 для детей с нарушением центральной нервной системы и нарушением психики на ул. Антоновича, 117; ул. Житомирская, 8а, ул. Гипсовая, 40. Коммунальном детском туберкулезном санатории на ул. Антоновича, 80. Коммунальном детском ревмокардиологическом санаторие на ул. Коновальца, 116, ул. Коновальца, 114.
"Когда ЛОС зарегистрировал право собственности на эти помещения, мы обратились в суд. Суд первой инстанции мы выиграли, однако ЛОС подал апелляцию и вторую инстанцию мы проиграли. После этого ЛОС выставил на аукцион эти помещения. Соответственно мы подали кассацию и сейчас суд отменил предыдущие решения судов и передал все на новое рассмотрение. Все эти помещения должны оставаться в собственности территориальной общины города, и мы будем продолжать отстаивать это в суде", — пояснила директор юридического департамента ЛГС Гелена Пайонкевич.
- 18:59 04 марта В Черниговской области задержали группу торговцев женщинами
- 18:51 04 марта Стало известно о составе нового Кабмина Дениса Шмыгаля
- 18:33 04 марта Коронавирус. В Сумах ограничили проведение совещаний, конференций и культмассовых мероприятий
- 18:31 04 марта Верховная Рада проголосовала за назначение Шмыгаля премьер-министром
- 18:26 04 марта В Черниговской области военного приговорили к 9 годам заключения за убийство старшины
- 18:15 04 марта Пересмотреть бюджет и предотвратить кризис: Шмыгаль назвал приоритетные шаги своего правительства
- 12:15 02 марта Базовый вариант для Зеленского – замена Гончарука и самых зашквареных министров - политолог
- 12:42 29 февраля Зеленский и Гончарук повздорили из-за Коломойского
- 19:44 29 февраля Местные власти не должны заниматься политикой, - Денис Шмыгаль
- 18:48 29 февраля Обнародовали повестку дня внеочередного пленарного заседания Верховного Совета 4 марта
- 12:57 28 февраля В Борисполе госпитализировали женщину с подозрением на коронавирус
- 19:34 28 февраля Зеленский срочно созывает Верховную Раду. Могут рассматривать отставку Гончарука