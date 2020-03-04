У Львові в жилій зоні розлили понад кілограм ртуті
Рятувальники зібрали 1300 грам розлитої металевої ртуті та провели демеркуризацію
Рятувальники зібрали 1300 грам розлитої металевої ртуті та провели демеркуризацію
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій.
3 березня о 15:23 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про те, що у Львові на вул. Кривчицька Дорога, 81 "а" на відкритій території, поблизу житлових будинків виявлено розлиту металеву ртуть.
До місця події негайно виїхало відділення радіаційно-хімічного та біологічного захисту загону технічної служби ГУ ДСНС України у Львівській області. Рятувальники механічним способом зібрали 1300 грам розлитої ртуті.
Після проведення робіт із збору та обробки поверхні, зібрану ртуть передано в управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Львівської міської ради на подальшу утилізацію.
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