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04 березня 2020, 15:25 9

У Львові в жилій зоні розлили понад кілограм ртуті

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04 березня 2020, 15:25 9
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Рятувальники зібрали 1300 грам розлитої металевої ртуті та провели демеркуризацію
Фото із сайту ДСНС України
Рятувальники зібрали 1300 грам розлитої металевої ртуті та провели демеркуризацію

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій.

3 березня о 15:23 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про те, що у Львові на вул. Кривчицька Дорога, 81 "а" на відкритій території, поблизу житлових будинків виявлено розлиту металеву ртуть.

До місця події негайно виїхало відділення радіаційно-хімічного та біологічного захисту загону технічної служби ГУ ДСНС України у Львівській області. Рятувальники механічним способом зібрали 1300 грам розлитої ртуті.

Після проведення робіт із збору та обробки поверхні, зібрану ртуть передано в управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Львівської міської ради на подальшу утилізацію.


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