У Львові в жилій зоні розлили понад кілограм ртуті

Рятувальники зібрали 1300 грам розлитої металевої ртуті та провели демеркуризацію

Фото із сайту ДСНС України

Рятувальники зібрали 1300 грам розлитої металевої ртуті та провели демеркуризацію

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій.

3 березня о 15:23 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про те, що у Львові на вул. Кривчицька Дорога, 81 "а" на відкритій території, поблизу житлових будинків виявлено розлиту металеву ртуть.

До місця події негайно виїхало відділення радіаційно-хімічного та біологічного захисту загону технічної служби ГУ ДСНС України у Львівській області. Рятувальники механічним способом зібрали 1300 грам розлитої ртуті.

Після проведення робіт із збору та обробки поверхні, зібрану ртуть передано в управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Львівської міської ради на подальшу утилізацію.