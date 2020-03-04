17:33  04 марта
Зеленский предложил парламенту назначить премьер-министром Шмыгаля
13:37  04 марта
Три кандидата в министры отказались от работы в новом Кабмине
12:51  04 марта
Коронавирус в Украине: ВОЗ прогнозирует рост числа зараженных
UA | RU
UA | RU
04 марта 2020, 16:02 1

В Львовской области течению реки снесло автомобиль

Читайте також
українською мовою
04 марта 2020, 16:02 1
Читайте також українською мовою
В селе Славское во время переезда брода на реке Опир, течение снесло автомобиль с водителем
Фото с сайта ГСЧС Украины
В селе Славское во время переезда брода на реке Опир, течение снесло автомобиль с водителем

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.

4 марта в 12:02 к спасателям поступило сообщение от очевидца о том, что в селе Славское в реке Опир находится автомобиль с водителем, которого сносит течением.

К месту происшествия немедленно выехали спасатели. Выяснилось, что во время переезда брода, течение снесло авомобіль "SUBARU Forester", внутри которого находится мужчина 1993 года рождения.

Спасатели вытащили водителя из автомобиля и доставили на берег реки. После этого автомобиль был отбуксирован на берег.

Для оказания помощи привлечено 12 человек и 2 единицы техники.

Напомним, во Львове в жилом районе спасатели собрали 1300 грамм разлитой металлической ртути.


Львовщина ДСНС
Во Львове в жилой зоне разлили более килограмма ртути
04 марта 2020, 15:25
Во Львове создали оперативный штаб для противодействия коронавирусу
04 марта 2020, 12:26
Погибшего в зоне ООС военного похоронят на Лычаковском кладбище во Львове
03 марта 2020, 17:44
Базовый вариант для Зеленского – замена Гончарука и самых зашквареных министров - политолог
02 марта 2020, 12:15
Зеленский и Гончарук повздорили из-за Коломойского
29 февраля 2020, 12:42
Местные власти не должны заниматься политикой, - Денис Шмыгаль
29 февраля 2020, 19:44
Обнародовали повестку дня внеочередного пленарного заседания Верховного Совета 4 марта
29 февраля 2020, 18:48
В Борисполе госпитализировали женщину с подозрением на коронавирус
28 февраля 2020, 12:57
Зеленский срочно созывает Верховную Раду. Могут рассматривать отставку Гончарука
28 февраля 2020, 19:34
Последние Популярные
Андрей Романенко
Юрий Гаврилечко
Алексей Якубин
Все блоги »
Великий комбинатор. Зачем Зеленский уступил округ в Харькове "администратору" Порошенко
03 марта 2020, 19:20
Перезагрузка Кабмина. Какой премьер сделает местные выборы для Зеленского
03 марта 2020, 18:50
Все публикации »
Королевскую изгоняют, а "слугам народа" охлаждают пыл, – НеПогода
04 марта 2020, 17:50
Зачем Гончаруку наркотики и кого снесёт ураганом Юлия? – НеПогода
27 февраля 2020, 15:28
Коронавирус пронёсся над Украиной! Спецвыпуск "НеПогоды в регионах"
22 февраля 2020, 17:59
Все видео »
Коваль Виталий
Председатель Ривненской областной государственной администрации
Александр Бондаренко
Председатель Днепропетровской областной государственной администрации
Кириленко Павел Александрович
Председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации
Все досье »