В Львовской области течению реки снесло автомобиль

В селе Славское во время переезда брода на реке Опир, течение снесло автомобиль с водителем

Фото с сайта ГСЧС Украины

В селе Славское во время переезда брода на реке Опир, течение снесло автомобиль с водителем

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.

4 марта в 12:02 к спасателям поступило сообщение от очевидца о том, что в селе Славское в реке Опир находится автомобиль с водителем, которого сносит течением.

К месту происшествия немедленно выехали спасатели. Выяснилось, что во время переезда брода, течение снесло авомобіль "SUBARU Forester", внутри которого находится мужчина 1993 года рождения.

Спасатели вытащили водителя из автомобиля и доставили на берег реки. После этого автомобиль был отбуксирован на берег.

Для оказания помощи привлечено 12 человек и 2 единицы техники.

Напомним, во Львове в жилом районе спасатели собрали 1300 грамм разлитой металлической ртути.