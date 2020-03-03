13:19  04 березня
У Чернівцях госпіталізували ще трьох людей з підозрою на коронавірус
10:44  04 березня
Дубілет і Милованов пройдуть додаткові співбесіди - нардеп
12:51  04 березня
Коронавірус в Україні: ВООЗ прогнозує зростання числа заражених
UA | RU
UA | RU
03 березня 2020, 17:44 12

Загиблого в зоні ООС військового поховають на Личаківському кладовищі у Львові

Читайте также
на русском языке
03 березня 2020, 17:44 12
Читайте также на русском языке
33-річного військовослужбовця Ігоря Гавриляка поховають завтра на полі почесних поховань
Фото із сайту Львівської міської ради
33-річного військовослужбовця Ігоря Гавриляка поховають завтра на полі почесних поховань

Львів прощається з Ігорем Гавриляком — військовослужбовцем, який загинув у зоні проведення операції об’єднаних сил, повідомляє RegioNews із посиланням на Львівську міську раду.

Так, 4 березня об 11.00 год відбудеться чин похорону в Гарнізонному храмі св. ап. Петра і Павла на вул. Театральній, 11. Далі похоронна процесія вирушить на Личаківський цвинтар, де о 12.00 год відбудеться чин погребення на полі почесних поховань № 76.

Відомо, що 33-річний військовослужбовець загинув поблизу населеного пункту Катеринівка Попаснянського району Луганської області. Ігор Гавриляк служив у 72-ій бригаді Чорних запорожців.

Жителів та гостей міста у цей день просять утриматися від гучних святкувань, особливо під час похорону та проведення поминальних богослужінь.

Нагадаємо, 1 березня на Донбасі загинув військовослужбовець зі Львовської області. Ігор став 313 військовослужбовцем, уродженцем Львівської області, який загинув на східному фронті.


Львовщина військовий
На Львівщині переселенцям пропонували приєднатися до терористичних груп на Сході
03 березня 2020, 17:10
Львівщина формуватиме ОТГ за принципом спроможності громади, - голова ОДА
03 березня 2020, 13:38
На Львівщині підготували 150 місць для людей з підозрою на коронавірус
03 березня 2020, 13:17
Базовий варіант для Зеленського - заміна Гончарука і найзашкварених міністрів - політолог
02 березня 2020, 12:15
Зеленський і Гончарук посварилися через Коломойського
29 лютого 2020, 12:42
Місцева влада не має займатися політикою, - Денис Шмигаль
29 лютого 2020, 19:44
Оприлюднили порядок денний позачергового пленарного засідання Верховної Ради 4 березня
29 лютого 2020, 18:48
В Борисполі госпіталізували жінку з підозрою на коронавірус
28 лютого 2020, 12:57
Зеленський позачергово скликає Раду. Можуть розглядати відставку Гончарука
28 лютого 2020, 19:34
Останні Популярні
Юрій Гаврилечко
Олексій Якубін
Віктор Таран
Всі блоги »
Великий комбінатор. Навіщо Зеленський поступився округом в Харкові "адміністратору" Порошенка
03 березня 2020, 19:20
Перезавантаження Кабміну. Який прем'єр зробить місцеві вибори для Зеленського
03 березня 2020, 18:50
Всі публікації »
Навіщо Гончаруку наркотики і кого знесе ураганом Юлія? – НеПогода
27 лютого 2020, 15:28
Коронавірус пронісся над Україною! Спецвипуск "НеПогоди в регіонах"
22 лютого 2020, 17:59
У Авакова крадуть, а у Кернеса воюють, - "НеПогода" на RegioNews
21 лютого 2020, 20:10
Всі відео »
Коваль Віталій
Голова Рівненської обласної державної адміністрації
Олександр Бондаренко
Голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації
Кириленко Павло Олександрович
Голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації
Всі досьє »