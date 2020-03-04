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04 березня 2020, 12:38

У Львові молодика звинуватили у вбивстві матері та тітки

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04 березня 2020, 12:38
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Поліцейські затримали зловмисника, причетного до подвійного вбивства
Поліцейські затримали зловмисника, причетного до подвійного вбивства

Про це інформує RegioNews з посиланням на ГУ Національної поліції у Львівській області.

Вчора, 3 березня, близько 22:00 на спецлінію "102" надійшло повідомлення про те, що 58-річна львів’янка, мешканка одного з будинків на вулиці Науковій, декілька днів не виходить на зв'язок та не з’являється на роботу.

На місце події негайно виїхав екіпаж Управління патрульної поліції Львівської області. Отримавши дозвіл родичів, правоохоронці зайшли у квартиру та підвал, де виявили тіла двох жінок без ознак життя з численними ножовими пораненнями. Поліцейські встановили особи загиблих – ними виявились мешканки квартири віком 58 та 76 років.

Також у помешканні поліцейські виявили 23-річного сина однієї із загиблих жінок. Друга жертва була його тіткою. Чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння.

"Виїздом на місце події слідчо-оперативної групи попередньо встановлено, що саме він причетний до спричинення загиблим ножових поранень, які призвели до смерті. Знаряддя вбивства - ніж, з місця події вилучено", - розповів начальник Головного управління Національної поліції у Львівській області полковник поліції Василь Віконський.

За фактом слідчі Франківського відділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.115 (умисне вбивство) КК України. Максимальне покарання, що загрожує зловмиснику – довічне позбавлення волі. Досудове розслідування триває.

Зловмисник затриманий у порядку ст. 208 КПК України, невдовзі суд обере йому запобіжний захід.


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