Во Львове в жилой зоне разлили более килограмма ртути

Спасатели собрали 1300 грамм разлитой металлической ртути и провели демеркуризацию

Фото с сайта ГСЧС Украины

Спасатели собрали 1300 грамм разлитой металлической ртути и провели демеркуризацию

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.

3 марта в 15:23 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что во Львове на ул. Кривчицька Дорога, 81 "а" на открытой территории, вблизи жилых домов обнаружено разлитую металлическую ртуть.

К месту происшествия немедленно выехало отделение радиационно-химической и биологической защиты отряда технической службы ГУ ДСНС Украины во Львовской области. Спасатели механическим способом собрали 1300 грамм разлитой ртути.

После проведения работ по сбору и обработке поверхности, собранную ртуть передано в управление по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения Львовского городского совета на дальнейшую утилизацию.