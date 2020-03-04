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04 марта 2020, 15:25 10

Во Львове в жилой зоне разлили более килограмма ртути

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04 марта 2020, 15:25 10
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Спасатели собрали 1300 грамм разлитой металлической ртути и провели демеркуризацию
Фото с сайта ГСЧС Украины
Спасатели собрали 1300 грамм разлитой металлической ртути и провели демеркуризацию

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.

3 марта в 15:23 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что во Львове на ул. Кривчицька Дорога, 81 "а" на открытой территории, вблизи жилых домов обнаружено разлитую металлическую ртуть.

К месту происшествия немедленно выехало отделение радиационно-химической и биологической защиты отряда технической службы ГУ ДСНС Украины во Львовской области. Спасатели механическим способом собрали 1300 грамм разлитой ртути.

После проведения работ по сбору и обработке поверхности, собранную ртуть передано в управление по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения Львовского городского совета на дальнейшую утилизацию.


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