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04 марта 2020, 14:02 5

В Ивано-Франковске и Львове "минировали" синагоги

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04 марта 2020, 14:02 5
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Полиция получила сообщение о заминировании религиозных сооружений на улицах Казненных в Ивано-Франковске и Братьев Михновских во Львове
Фото с сайта Полиции Ивано-Франковской области
Полиция получила сообщение о заминировании религиозных сооружений на улицах Казненных в Ивано-Франковске и Братьев Михновских во Львове

Сообщение о минировании здания в центре Ивано-Франковска оказалось ложным, сообщает RegioNews со ссылкой на страницу Полиции Ивано-Франковской области в facebook.

Сообщение о закладке взрывчатки в религиозном сооружении на улице Казненных поступило сегодня, 4 марта, в 8:09 на электронную почту областной полиции.

На место сразу прибыли взрывотехники, кинологи со служебной собакой и другие соответствующие службы. Тщательно осмотрев сооружение и прилегающую территорию сотрудники полиции не обнаружили подозрительных предметов.

По факту ложного сообщения о подготовке взрыва, поджога или других действий, которые угрожают гибелью людей или другими тяжкими последствиями открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 259 Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время полицейские проводят мероприятия по установлению лица, сообщившего о факте заминирования и привлечении к уголовной ответственности.

Уведомление о минировании синагоги на ул. Братьев Михновских, 4 в Железнодорожном районе, сегодня, 4 марта, около 09.30 час., поступило на электронную почту ГУ Национальной полиции в Львовской области.

Как сообщили в городском управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения Львова, в синагоге взрывного устройства не обнаружили.

Из здания было выведено 12 граждан. В 10.49 обследования объекта завершили, взрывного устройства не обнаружили.

Устанавливают личность, которая ложно сообщила о заминировании.


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