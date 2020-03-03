На Прикарпатті у горах травмувався турист

На Івано-Франківщині рятувальники надали допомогу туристові в урочищі Копилець

Фото із сайту ДСНС України

На Івано-Франківщині рятувальники надали допомогу туристові в урочищі Копилець

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій.

3 березня об 11:40 до пошуково-рятувального відділення селища Осмолода надійшло повідомлення від керівника туристичної групи, у складі якої перебувало 10 чоловік з Києва. Він поінформував, що один з туристів 1980 року народження отримав травму.

Як з’ясувалося, чоловік травмувався під час проходження туристичним маршрутом в урочищі Копилець.

До аварійно-рятувальних робіт залучено рятувальників пошуково-рятувального відділення селища Осмолода - 4 чоловік особового складу на 1 одиниці техніки.

О 12:35 рятувальники зустріли групу туристів та надали допомогу потерпілому.

Чоловіка транспортували до місця дислокації Осмолодського пошуково-рятувального відділення та передали працівникам швидкої медичної допомоги.

Нагадаємо, на Закарпатті розбився сноубордист із Києва. Турист катався на сноуборді та зіткнувся з опорою канатного підйомника.