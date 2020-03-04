13:19  04 березня
У Чернівцях госпіталізували ще трьох людей з підозрою на коронавірус
10:44  04 березня
Дубілет і Милованов пройдуть додаткові співбесіди - нардеп
12:51  04 березня
Коронавірус в Україні: ВООЗ прогнозує зростання числа заражених
UA | RU
UA | RU
04 березня 2020, 10:31 4

У Львові затримали "атовця" з підробленим посвідченням учасника бойових дій

Читайте также
на русском языке
04 березня 2020, 10:31 4
Читайте также на русском языке
Представившись вигаданим прізвиськом "Воїн", чоловік планував отримати матеріальну допомогу
Представившись вигаданим прізвиськом "Воїн", чоловік планував отримати матеріальну допомогу

Про це інформує RegioNews із посиланням на Службу безпеки України у Львівській області.

Правоохоронці викрили чоловіка, який впродовж останніх років за підробленими документами учасника бойових дій намагався незаконно отримати пільги від держави.

Зловмисник, який представлявся вигаданим прізвиськом "Воїн", подавав свої документи у Львівський центр надання послуг учасникам бойових дій. За підробленим бланком він планував отримати матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань. За інформацією слідства, "Воїн" також збирав "пожертви" з місцевих мешканців.

Наразі зловмиснику повідомлено підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 4 ст. 358 Кримінального кодексу України - використання завідомо підробленого документа.


СБУ Львів Львов
На Львівщині переселенцям пропонували приєднатися до терористичних груп на Сході
03 березня 2020, 17:10
У Львові протестують проти формування ОТГ в області
03 березня 2020, 11:42
СБУ заблокувала канал нелегальної міграції в Україну вихідців з країн Близького Сходу
28 лютого 2020, 10:17
Базовий варіант для Зеленського - заміна Гончарука і найзашкварених міністрів - політолог
02 березня 2020, 12:15
Зеленський і Гончарук посварилися через Коломойського
29 лютого 2020, 12:42
Місцева влада не має займатися політикою, - Денис Шмигаль
29 лютого 2020, 19:44
Оприлюднили порядок денний позачергового пленарного засідання Верховної Ради 4 березня
29 лютого 2020, 18:48
В Борисполі госпіталізували жінку з підозрою на коронавірус
28 лютого 2020, 12:57
Зеленський позачергово скликає Раду. Можуть розглядати відставку Гончарука
28 лютого 2020, 19:34
Останні Популярні
Юрій Гаврилечко
Олексій Якубін
Віктор Таран
Всі блоги »
Великий комбінатор. Навіщо Зеленський поступився округом в Харкові "адміністратору" Порошенка
03 березня 2020, 19:20
Перезавантаження Кабміну. Який прем'єр зробить місцеві вибори для Зеленського
03 березня 2020, 18:50
Всі публікації »
Навіщо Гончаруку наркотики і кого знесе ураганом Юлія? – НеПогода
27 лютого 2020, 15:28
Коронавірус пронісся над Україною! Спецвипуск "НеПогоди в регіонах"
22 лютого 2020, 17:59
У Авакова крадуть, а у Кернеса воюють, - "НеПогода" на RegioNews
21 лютого 2020, 20:10
Всі відео »
Коваль Віталій
Голова Рівненської обласної державної адміністрації
Олександр Бондаренко
Голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації
Кириленко Павло Олександрович
Голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації
Всі досьє »