У Львові затримали "атовця" з підробленим посвідченням учасника бойових дій
Представившись вигаданим прізвиськом "Воїн", чоловік планував отримати матеріальну допомогу
Представившись вигаданим прізвиськом "Воїн", чоловік планував отримати матеріальну допомогу
Про це інформує RegioNews із посиланням на Службу безпеки України у Львівській області.
Правоохоронці викрили чоловіка, який впродовж останніх років за підробленими документами учасника бойових дій намагався незаконно отримати пільги від держави.
Зловмисник, який представлявся вигаданим прізвиськом "Воїн", подавав свої документи у Львівський центр надання послуг учасникам бойових дій. За підробленим бланком він планував отримати матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань. За інформацією слідства, "Воїн" також збирав "пожертви" з місцевих мешканців.
Наразі зловмиснику повідомлено підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 4 ст. 358 Кримінального кодексу України - використання завідомо підробленого документа.
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