В Луганской области без воды остались около 200 тысяч жителей

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В Луганской области без питьевой воды осталось около 200 тысяч жителей временно оккупированных территорий

Как передает RegioNews, об этом Луганская ОГА сообщила в Фейсбуке.

"Захватчики продолжают под видом непрерывных ремонтных работ на несколько суток оставлять большие и маленькие населенные пункты оккупированной Луганской области без водоснабжения. Чаще подачу воды прекращают зимой и летом", - говорится в сообщении.

Отмечается, что без питьевой воды осталось около 200 тысяч жителей Брянки, Славяносербска, Перевальска, Алчевска, Кадиевки и окрестных сел.

Кое-где воды нет совсем, в двух городах ее поставки ограничили от 50% до 70%.

Напомним, за государственную измену на 15 лет осужден бывший правоохранитель из Луганщины.