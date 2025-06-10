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10 июня 2025, 12:09

За государственную измену на 15 лет осужден бывший правоохранитель из Луганщины

10 июня 2025, 12:09
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фото: ГБР
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Синельниковский горрайонный суд Днепропетровской области вынес приговор бывшему правоохранителю из Луганской области, назначив ему 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.

Мужчина работал в полиции Луганской области. В начале полномасштабной войны он проигнорировал приказ об эвакуации и остался на временно оккупированной территории. Летом 2022 года добровольно поступил в незаконно созданный "Новопсковский районный отдел внутренних дел МВД лнр".

"Предатель публично принял присягу на верность так называемой "лнр" и начал выполнять преступные приказы оккупационной администрации", - говорится в сообщении.

Суд признал его виновным в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УК Украины) и приговорил к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества Бывший правоохранитель также лишен специального звания.

Напомним, в Луганской области экскерующий миграционной службы незаконно насчитывал себе почти 350 тыс. грн премий.

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