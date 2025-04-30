ГБР задержало дезертира, который инсценировал свое "исчезновение" на Луганщине, чтобы семья получила компенсацию

фото: ГБР

Сотрудники Государственного бюро расследований при содействии Службы безопасности Украины разоблачили преступную схему незаконного получения государственных выплат, назначенных семьям без вести пропавших военнослужащих. Правоохранители сообщили о подозрении трем лицам: военнослужащему – дезертиру, его матери и брату

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.

По данным следствия, в конце августа 2023 военнослужащий самовольно покинул место службы в Луганской области, о чем сразу сообщил своих родственников. В воинской части его признали пропавшим без вести, чем воспользовался брат, предложив инсценировать исчезновение ради незаконного обогащения.

Пока военнослужащий скрывался, его мать и брат подали документы для оформления компенсации семье без вести пропавшего. С октября 2023 по ноябрь 2024 семья незаконно получила почти 1 миллион гривен государственной помощи.

Кроме того, брат дезертира воспользовался ситуацией, чтобы уволиться со службы.

Правоохранители разоблачили преступную схему и провели обыски, во время которых обнаружили соответствующие документы и самого "пропавшего" военнослужащего.

Все трое задержаны. Они подозреваются в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 190 УК Украины).

Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, парламент снова продлил срок добровольного возвращения военных из СЗЧ.