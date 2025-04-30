ГБР задержало дезертира, который инсценировал свое "исчезновение" на Луганщине, чтобы семья получила компенсацию
Сотрудники Государственного бюро расследований при содействии Службы безопасности Украины разоблачили преступную схему незаконного получения государственных выплат, назначенных семьям без вести пропавших военнослужащих. Правоохранители сообщили о подозрении трем лицам: военнослужащему – дезертиру, его матери и брату
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.
По данным следствия, в конце августа 2023 военнослужащий самовольно покинул место службы в Луганской области, о чем сразу сообщил своих родственников. В воинской части его признали пропавшим без вести, чем воспользовался брат, предложив инсценировать исчезновение ради незаконного обогащения.
Пока военнослужащий скрывался, его мать и брат подали документы для оформления компенсации семье без вести пропавшего. С октября 2023 по ноябрь 2024 семья незаконно получила почти 1 миллион гривен государственной помощи.
Кроме того, брат дезертира воспользовался ситуацией, чтобы уволиться со службы.
Правоохранители разоблачили преступную схему и провели обыски, во время которых обнаружили соответствующие документы и самого "пропавшего" военнослужащего.
Все трое задержаны. Они подозреваются в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 190 УК Украины).
Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Напомним, парламент снова продлил срок добровольного возвращения военных из СЗЧ.