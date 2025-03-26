Готовились к штурму: пограничники сожгли российскую бронетехнику в Серебрянском лесу
Воины комендатуры разведывательно-ударных беспилотных авиационных комплексов "Феникс" бригады "Месть" сорвали российский штурм, разбив технику врага в Луганской области
Об этом передает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.
Вражескую технику поразили украинские дроны-камикадзе.
"Пограничники "Мести" разрушили планы оккупантов, которые готовились к штурму, пряча технику в Серебрянском лесу. Точные удары превратили их позиции в горящую ловушку: уничтожены МТ-ЛБ и четыре бронемашины", — говорится в сообщении.
Напомним, ранее воины комендатуры "Шквал" уничтожили пехоту и технику россиян в Луганской области.
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