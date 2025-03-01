Украинские пограничники уничтожили почти 20 единиц вражеской техники в Луганской области
В ГПСУ показали, как операторы дронов «Феникса» бригады «Месть» уничтожают оккупантов в Луганской области
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт Государственной пограничной службы Украины.
На ролике показана работа операторов ударных дронов подразделения РУБпАК "Феникс" бригады "Месть" в районе Кременной и Серебрянского лесничества.
"Уничтожены танк, пушка, 16 единиц автотранспорта окупантов, ретранслятор и пехота противника", – говорится в сообщении.
Напомним, за минувшие сутки армия РФ потеряла на войне против Украины 1050 военных, 61 артиллерийскую систему разных моделей и 15 боевых бронированных машин.
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