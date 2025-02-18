Артилеристи "Помсти" снайперським пострілом із гаубиці знищили російський танк поблизу Кремінної

фото: ДПСУ

На Луганщині прикордонники комендатури вогневої підтримки бригади "Помста" під час спроби штурму окупантів у районі Кремінної уразили танк ворога

Про це передає RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.

"Наші артилеристи відпрацювали зі 105-мм гаубиці та зупинили атаку росіян, влучивши у бронетехніку з першого пострілу", – йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що на Луганському напрямку підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ виявили та знищили ворожу реактивну систему залпового вогню БМ-21 "Град".