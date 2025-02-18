Артиллеристы "Мести" снайперским выстрелом из гаубицы уничтожили российский танк вблизи Кременной
В Луганской области пограничники комендатуры огневой поддержки бригады "Месть" при попытке штурма оккупантов в районе Кременной поразили танк врага
Об этом передает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.
"Наши артиллеристы отработали со 105-мм гаубицы и остановили атаку россиян, попав в бронетехнику с первого выстрела", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что на Луганском направлении подразделения Сил беспилотных систем ВСУ обнаружили и уничтожили вражескую реактивную систему залпового огня БМ-21 "Град".
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