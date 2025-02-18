фото: ГПСУ

В Луганской области пограничники комендатуры огневой поддержки бригады "Месть" при попытке штурма оккупантов в районе Кременной поразили танк врага

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

"Наши артиллеристы отработали со 105-мм гаубицы и остановили атаку россиян, попав в бронетехнику с первого выстрела", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на Луганском направлении подразделения Сил беспилотных систем ВСУ обнаружили и уничтожили вражескую реактивную систему залпового огня БМ-21 "Град".