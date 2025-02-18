Сили оборони ліквідували ще понад 9 тисяч росіян
За минулий тиждень, із 9 по 16 лютого, Сили оборони України знищили близько 9070 російських окупантів, а також 2494 одиниці озброєння та військової техніки загарбників
Про це повідомив генерал-лейтенант ЗСУ Олександр Павлюк, передає RegioNews.
За цей час суттєвих втрат зазнали озброєння та військова техніка російських військ. Йдеться про:
- 81 танк;
- 214 бойових броньованих машин;
- 341 артилерійська система;
- 10 РСЗВ;
- 11 установок ППО;
- 927 одиниць автотехніки;
- 10 одиниць спецтехніки.
"Також наші захисники знищили 9 ворожих ракет та 891 БпЛА ОТР, у тому числі ударних дронів", — зазначив Олександр Павлюк.
Нагадаємо, на Лиманському напрямку українські захисники знищили рідкісну бойову російську техніку — корабельний бомбомет "Смерч-2".
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