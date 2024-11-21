Прикордонники знищили російських штурмовиків поблизу Серебрянського лісу

фото: ДПСУ

На Луганщині бійці комендатури «Шквал» нищать російських загарбників у районі Серебрянського лісництва. На ворога полюють українські FPV-дрони

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Держприкордонслужбу.

По загарбникам прицільно відпрацювали оператори БпЛА 7-го прикордонного Карпатського загону.

"За кілька вильотів екіпажі FPV-дронів вразили кількох окупантів, а згодом по розвіданим місцям розташування загарбників відпрацювала реактивна артилерія", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, днями воїни-прикордонники підрозділу РУБпАК "Фенікс" бригади "Помста" знищили ворожі військові цілі поблизу Кремінної та Серебрянського лісництва.

Раніше в районі Кремінної Сєвєродонецького району, що на Луганщині, прикордонники знищили гаубиці, вантажівки, ліквідували 15 окупантів, ще 13 загарбників поранили.