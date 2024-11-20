Розвідники показали, як вдарили дронами по російським військам
На одній із ділянок фронту українські розвідники уразили безпілотниками піхоту, військове обладнання та транспорт росіян
Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України, передає RegioNews.
"Чергова порція ефективних дій від операторів бойових дронів ГУР МО України ― наші майстри fpv знищили декілька одиниць російського обладнання для зв’язку й спостереження, транспортний засіб окупантів, а також застосували дрон-камікадзе для підриву мінних загороджень ворога", ― йдеться у повідомленні.
Також на відео зафільмовані епізоди роботи розвідників із системою скидів: боєприпаси летять прямо на голови окупантам.
Нагадаємо, раніше в ГУР показали, як мисливці FPV полюють на російські вантажівки, фургони та мотоцикли.
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