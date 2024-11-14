Взяли в плен оккупанта: пограничники уничтожили позиции россиян у Серебрянского лесничества

фото: ГПСУ

Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.

За несколько вылетов FPV-экипажи и минометные расчеты пограничников уничтожили до 10 оккупантов, еще несколько "поджарили" и одного взяли в плен.

"На видео попал один из "припеченных" оккупантов, пытавшийся наложить себе кровоостанавливающий жгут прошлого века. Еще одному оккупанту на днях повезло больше – он пополнил обменный фонд", – говорится в сообщении.

Напомним, на днях Силы обороны поразили РЛС и фортификационные постройки россиян в Серебрянском лесничестве.

Ранее в районе Кременной Северодонецкого района Луганщины пограничники уничтожили гаубицы, грузовики, ликвидировали 15 оккупантов, еще 13 захватчиков ранили.