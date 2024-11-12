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12 ноября 2024, 01:00

Силы обороны поразили РЛС и фортификационные сооружения россиян в Серебрянском лесничестве

12 ноября 2024, 01:00
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фото: ГПСУ
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В районе Серебрянского лесничества, что на Луганщиные, воины пограничной комендатуры «Шквал» нанесли серьезные потери российским оккупационным войскам

Соответствующие кадры обнародовала Госпогранслужба, передает RegioNews.

Отмечается, что бойцы 7 пограничного Карпатского отряда отработали по врагу совместно с другими подразделениями Сил обороны Украины.

"За несколько часов работы бойцы комендатуры "Шквал" хорошо насыпали на позиции россиян и обезвредили РЛС, FPV-позицию, фортификационные сооружения, а также ликвидировали до десятка оккупантов. Еще несколько оккупантов остались в "ударном восторге" – 300-ми", ― говорится в сообщении.

Напомним, недавно в районе Кременной Северодонецкого района Луганщины пограничники уничтожили гаубицы, грузовики, ликвидировали 15 оккупантов, еще 13 захватчиков ранили.

война Серебрянский лес Луганская область оккупанты пограничники потери россиян
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