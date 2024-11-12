Силы обороны поразили РЛС и фортификационные сооружения россиян в Серебрянском лесничестве

фото: ГПСУ

В районе Серебрянского лесничества, что на Луганщиные, воины пограничной комендатуры «Шквал» нанесли серьезные потери российским оккупационным войскам

Соответствующие кадры обнародовала Госпогранслужба, передает RegioNews.

Отмечается, что бойцы 7 пограничного Карпатского отряда отработали по врагу совместно с другими подразделениями Сил обороны Украины.

"За несколько часов работы бойцы комендатуры "Шквал" хорошо насыпали на позиции россиян и обезвредили РЛС, FPV-позицию, фортификационные сооружения, а также ликвидировали до десятка оккупантов. Еще несколько оккупантов остались в "ударном восторге" – 300-ми", ― говорится в сообщении.

Напомним, недавно в районе Кременной Северодонецкого района Луганщины пограничники уничтожили гаубицы, грузовики, ликвидировали 15 оккупантов, еще 13 захватчиков ранили.