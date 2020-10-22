20:10  22 жовтня
Під час виборів порядок у Києві забезпечуватимуть майже 8 тисяч правоохоронців
20:50  22 жовтня
Зеленський пообіцяв відмовитися від президентської пенсії
21:13  22 жовтня
Кабмін посилив прикордонний контроль в Луганській області
UA | RU
UA | RU
22 жовтня 2020, 21:13 3

Кабмін посилив прикордонний контроль в Луганській області

22 жовтня 2020, 21:13 3
Читайте также на русском языке
Місцевим заборонили перебувати біля прикордонної смуги ближче, ніж за 200 метрів
Місцевим заборонили перебувати біля прикордонної смуги ближче, ніж за 200 метрів
Фото: РБК Україна
Читайте также
на русском языке

Йдеться про обмеження у Станично- Луганському, Біловодському, Міловському, Марківському, Новопсковському, Білокуракинському, Троїцькому та Старобільському районах.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ, інформує RegioNews.

У перелічених районах заборонили перебувати біля прикордонної смуги ближче, ніж за 200 м. Винятки лише для аграріїв, які погодили свої роботи з прикордонниками, а також для тих, хто проживає у таких пунктах:

  • Комишненська сільська рада: село Юганівка, вулиці Юганівська, Сонячна, Миру, Річкова, провулок Річковий, квартал Луч-1, квартал Луч-2, квартал Луч-3; Садівниче товариство "Шаров Кут";
  • Козлівська сільська рада: село Залісне, вулиця Івана Франка;
  • Танюшівська сільська рада: село Палагеївка, вулиця Степова;
  • Шарівська сільська рада: село Шарівка, вулиця Набережна, Новоселівка.
  • Чугинська сільська рада: село Деркульське, вулиця Степова; село Олександрівка, вулиці Набережна, Вишнева; село Золотарівка, вулиця Сонячна.

Також, обмеження вели біля селища Мілове. Тут заборонено:

  • Підходити ближче, ніж на 5 метрів до загороджувального паркану на державному кордоні по вулицям Дружби Народів, Міловська, Залізнодорожна, Робоча, Оборонна.
  • Рух авто по вулиці Дружби Народів між пунктами пропуску "Мілове", окрім транспортних засобів тих, хто прописаний по цій та прилеглих вулицях (вулиці Заводська, Петровська, Харківська, Київська, Елеваторний тупик, Козацька).
  • Іноземцям перебувати на вулиці Дружби Народів. Виняток — іноземці, які там проживають (мають посвідку) або мають письмове запрошення від близьких родичів, які проживають на цій вулиці та зустрічають їх особисто.

У МВС нагадали, що українцям пересуватись вулицями Дружби Народів, Міловська, Залізнодорожна, Робоча, Оборонна можна виключно за наявності документів, що посвідчують особу.

Порушення обмежень тягне за собою адміністративний штраф: від семи до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (119—170 гривень), для посадових осіб — 170—340 гривень.

Нагадаємо, на Луганщині керівництво ДСНС підозрюють у недбалості через масштабні пожежі.

Луганська область МВС Обмеження кордон Район
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Псування бюлетенів "опитування Зеленського" будуть розцінювати як хуліганство - МВС
22 жовтня 2020, 16:42
Майже всі партії порушують вимоги виборчого законодавства - МВС
22 жовтня 2020, 14:54
В Україні жодна область не готова до пом'якшення карантину - МОЗ
22 жовтня 2020, 12:19
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
20 жовтня 2020
Андрій Мартинов: Якщо у Борщагівській ОТГ і далі залишиться стара влада, буде трагедія
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
Всі відео »
Політики без досвіду, родинні клани та аутсайдери. Хто представлятиме "За майбутнє" у Західній Україні
Садовий або Синютка: дві загадки передвиборчого Львова
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Кирило Сазонов
Олександр Костенко
Всі блоги »