Кабмін посилив прикордонний контроль в Луганській області
Йдеться про обмеження у Станично- Луганському, Біловодському, Міловському, Марківському, Новопсковському, Білокуракинському, Троїцькому та Старобільському районах.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ, інформує RegioNews.
У перелічених районах заборонили перебувати біля прикордонної смуги ближче, ніж за 200 м. Винятки лише для аграріїв, які погодили свої роботи з прикордонниками, а також для тих, хто проживає у таких пунктах:
- Комишненська сільська рада: село Юганівка, вулиці Юганівська, Сонячна, Миру, Річкова, провулок Річковий, квартал Луч-1, квартал Луч-2, квартал Луч-3; Садівниче товариство "Шаров Кут";
- Козлівська сільська рада: село Залісне, вулиця Івана Франка;
- Танюшівська сільська рада: село Палагеївка, вулиця Степова;
- Шарівська сільська рада: село Шарівка, вулиця Набережна, Новоселівка.
- Чугинська сільська рада: село Деркульське, вулиця Степова; село Олександрівка, вулиці Набережна, Вишнева; село Золотарівка, вулиця Сонячна.
Також, обмеження вели біля селища Мілове. Тут заборонено:
- Підходити ближче, ніж на 5 метрів до загороджувального паркану на державному кордоні по вулицям Дружби Народів, Міловська, Залізнодорожна, Робоча, Оборонна.
- Рух авто по вулиці Дружби Народів між пунктами пропуску "Мілове", окрім транспортних засобів тих, хто прописаний по цій та прилеглих вулицях (вулиці Заводська, Петровська, Харківська, Київська, Елеваторний тупик, Козацька).
- Іноземцям перебувати на вулиці Дружби Народів. Виняток — іноземці, які там проживають (мають посвідку) або мають письмове запрошення від близьких родичів, які проживають на цій вулиці та зустрічають їх особисто.
У МВС нагадали, що українцям пересуватись вулицями Дружби Народів, Міловська, Залізнодорожна, Робоча, Оборонна можна виключно за наявності документів, що посвідчують особу.
Порушення обмежень тягне за собою адміністративний штраф: від семи до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (119—170 гривень), для посадових осіб — 170—340 гривень.
Нагадаємо, на Луганщині керівництво ДСНС підозрюють у недбалості через масштабні пожежі.