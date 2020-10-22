Кабмін посилив прикордонний контроль в Луганській області

Місцевим заборонили перебувати біля прикордонної смуги ближче, ніж за 200 метрів

Місцевим заборонили перебувати біля прикордонної смуги ближче, ніж за 200 метрів

Фото: РБК Україна

Йдеться про обмеження у Станично- Луганському, Біловодському, Міловському, Марківському, Новопсковському, Білокуракинському, Троїцькому та Старобільському районах.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ, інформує RegioNews.

У перелічених районах заборонили перебувати біля прикордонної смуги ближче, ніж за 200 м. Винятки лише для аграріїв, які погодили свої роботи з прикордонниками, а також для тих, хто проживає у таких пунктах:

Комишненська сільська рада: село Юганівка, вулиці Юганівська, Сонячна, Миру, Річкова, провулок Річковий, квартал Луч-1, квартал Луч-2, квартал Луч-3; Садівниче товариство "Шаров Кут";

Козлівська сільська рада: село Залісне, вулиця Івана Франка;

Танюшівська сільська рада: село Палагеївка, вулиця Степова;

Шарівська сільська рада: село Шарівка, вулиця Набережна, Новоселівка.

Чугинська сільська рада: село Деркульське, вулиця Степова; село Олександрівка, вулиці Набережна, Вишнева; село Золотарівка, вулиця Сонячна.

Також, обмеження вели біля селища Мілове. Тут заборонено:

Підходити ближче, ніж на 5 метрів до загороджувального паркану на державному кордоні по вулицям Дружби Народів, Міловська, Залізнодорожна, Робоча, Оборонна.

Рух авто по вулиці Дружби Народів між пунктами пропуску "Мілове", окрім транспортних засобів тих, хто прописаний по цій та прилеглих вулицях (вулиці Заводська, Петровська, Харківська, Київська, Елеваторний тупик, Козацька).

Іноземцям перебувати на вулиці Дружби Народів. Виняток — іноземці, які там проживають (мають посвідку) або мають письмове запрошення від близьких родичів, які проживають на цій вулиці та зустрічають їх особисто.

У МВС нагадали, що українцям пересуватись вулицями Дружби Народів, Міловська, Залізнодорожна, Робоча, Оборонна можна виключно за наявності документів, що посвідчують особу.

Порушення обмежень тягне за собою адміністративний штраф: від семи до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (119—170 гривень), для посадових осіб — 170—340 гривень.

Нагадаємо, на Луганщині керівництво ДСНС підозрюють у недбалості через масштабні пожежі.