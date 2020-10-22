Кабмин ужесточил пограничный контроль в Луганской области

Местным запретили находиться возле пограничной полосы ближе, чем за 200 метров

Местным запретили находиться возле пограничной полосы ближе, чем за 200 метров

Фото: РБК Украина

Речь идет об ограничении в Станично - Луганском, Беловодском, Меловском, Марковском, Новопсковском, Белокуракинском, Троицком и Старобельском районах.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел, передает RegioNews.

В перечисленных районах запретили находиться возле пограничной полосы ближе, чем за 200 м. Исключения только для аграриев, которые согласовали свои работы с пограничниками, а также для тех, кто проживает в таких пунктах:

Комышненский сельский совет: село Югановка, улицы Югановская, Солнечная, Мира, Речная, переулок Речной, квартал Луч-1, квартал Луч-2, квартал Луч-3; Садоводческое товарищество "Шаров Кут";

Козливский сельский совет: село Залесное, улица Ивана Франко;

Танюшевский сельский совет: село Палагеевка, улица Степная;

Шаровский сельский совет: село Шаровка, улица Набережная, Новоселовка.

Чугинский сельский совет: село Деркульськое, улица Степная; село Александровка, улица Набережная, Вишневая; село Золотаревка, улица Солнечная.

Также, ограничения вели около поселка Миловое. Тут запрещено:

Подходить ближе, чем на 5 метров до заградительного забора на границе по улицам Дружбы Народов, Миловська, Железнодорожная, Рабочая, Военная.

Движение авто по улице Дружбы Народов между пунктами пропуска "Меловое", кроме транспортных средств тех, кто прописан по этой и прилегающих улицах (улицы Заводская, Петровская, Харьковская, Киевская, Элеваторный тупик, Казацкая).

Иностранцам находиться на улице Дружбы Народов. Исключение — иностранцы, которые там проживают (имеют вид) или имеющие письменное приглашение близких родственников, которые проживают на этой улице и встречают их лично.

В МВД напомнили, что украинцам передвигаться по улицам Дружбы Народов, Миловская, Железнодорожная, Рабочая, Военная можно исключительно при наличии документов, удостоверяющих личность.

Нарушение ограничений влечет за собой административный штраф: от семи до десяти необлагаемых минимумов доходов граждан (119-170 гривен), для должностных лиц — 170-340 гривен.

Напомним, на Луганщине руководство ГСЧС подозревают в халатности из-за масштабных пожаров.