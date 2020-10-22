Кабмин ужесточил пограничный контроль в Луганской области
Речь идет об ограничении в Станично - Луганском, Беловодском, Меловском, Марковском, Новопсковском, Белокуракинском, Троицком и Старобельском районах.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел, передает RegioNews.
В перечисленных районах запретили находиться возле пограничной полосы ближе, чем за 200 м. Исключения только для аграриев, которые согласовали свои работы с пограничниками, а также для тех, кто проживает в таких пунктах:
- Комышненский сельский совет: село Югановка, улицы Югановская, Солнечная, Мира, Речная, переулок Речной, квартал Луч-1, квартал Луч-2, квартал Луч-3; Садоводческое товарищество "Шаров Кут";
- Козливский сельский совет: село Залесное, улица Ивана Франко;
- Танюшевский сельский совет: село Палагеевка, улица Степная;
- Шаровский сельский совет: село Шаровка, улица Набережная, Новоселовка.
- Чугинский сельский совет: село Деркульськое, улица Степная; село Александровка, улица Набережная, Вишневая; село Золотаревка, улица Солнечная.
Также, ограничения вели около поселка Миловое. Тут запрещено:
- Подходить ближе, чем на 5 метров до заградительного забора на границе по улицам Дружбы Народов, Миловська, Железнодорожная, Рабочая, Военная.
- Движение авто по улице Дружбы Народов между пунктами пропуска "Меловое", кроме транспортных средств тех, кто прописан по этой и прилегающих улицах (улицы Заводская, Петровская, Харьковская, Киевская, Элеваторный тупик, Казацкая).
- Иностранцам находиться на улице Дружбы Народов. Исключение — иностранцы, которые там проживают (имеют вид) или имеющие письменное приглашение близких родственников, которые проживают на этой улице и встречают их лично.
В МВД напомнили, что украинцам передвигаться по улицам Дружбы Народов, Миловская, Железнодорожная, Рабочая, Военная можно исключительно при наличии документов, удостоверяющих личность.
Нарушение ограничений влечет за собой административный штраф: от семи до десяти необлагаемых минимумов доходов граждан (119-170 гривен), для должностных лиц — 170-340 гривен.
Напомним, на Луганщине руководство ГСЧС подозревают в халатности из-за масштабных пожаров.