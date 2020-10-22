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Кабмин ужесточил пограничный контроль в Луганской области
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22 октября 2020, 21:13 2

Кабмин ужесточил пограничный контроль в Луганской области

22 октября 2020, 21:13 2
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Местным запретили находиться возле пограничной полосы ближе, чем за 200 метров
Местным запретили находиться возле пограничной полосы ближе, чем за 200 метров
Фото: РБК Украина
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Речь идет об ограничении в Станично - Луганском, Беловодском, Меловском, Марковском, Новопсковском, Белокуракинском, Троицком и Старобельском районах.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел, передает RegioNews.

В перечисленных районах запретили находиться возле пограничной полосы ближе, чем за 200 м. Исключения только для аграриев, которые согласовали свои работы с пограничниками, а также для тех, кто проживает в таких пунктах:

  • Комышненский сельский совет: село Югановка, улицы Югановская, Солнечная, Мира, Речная, переулок Речной, квартал Луч-1, квартал Луч-2, квартал Луч-3; Садоводческое товарищество "Шаров Кут";
  • Козливский сельский совет: село Залесное, улица Ивана Франко;
  • Танюшевский сельский совет: село Палагеевка, улица Степная;
  • Шаровский сельский совет: село Шаровка, улица Набережная, Новоселовка.
  • Чугинский сельский совет: село Деркульськое, улица Степная; село Александровка, улица Набережная, Вишневая; село Золотаревка, улица Солнечная.

Также, ограничения вели около поселка Миловое. Тут запрещено:

  • Подходить ближе, чем на 5 метров до заградительного забора на границе по улицам Дружбы Народов, Миловська, Железнодорожная, Рабочая, Военная.
  • Движение авто по улице Дружбы Народов между пунктами пропуска "Меловое", кроме транспортных средств тех, кто прописан по этой и прилегающих улицах (улицы Заводская, Петровская, Харьковская, Киевская, Элеваторный тупик, Казацкая).
  • Иностранцам находиться на улице Дружбы Народов. Исключение — иностранцы, которые там проживают (имеют вид) или имеющие письменное приглашение близких родственников, которые проживают на этой улице и встречают их лично.

В МВД напомнили, что украинцам передвигаться по улицам Дружбы Народов, Миловская, Железнодорожная, Рабочая, Военная можно исключительно при наличии документов, удостоверяющих личность.

Нарушение ограничений влечет за собой административный штраф: от семи до десяти необлагаемых минимумов доходов граждан (119-170 гривен), для должностных лиц — 170-340 гривен.

Напомним, на Луганщине руководство ГСЧС подозревают в халатности из-за масштабных пожаров.

Луганская область МВД Ограничение граница Район
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