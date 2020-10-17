10:28  17 октября
Новый антирекорд COVID-19: в Украине зафиксировано 6410 случаев заболевания
11:42  17 октября
Семьям погибших в авиакатастрофе под Харьковом выделили около 1 млн долларов
10:04  17 октября
Боевики на Донбассе трижды нарушили перемирие: стреляли вблизи Водяного и Марьинки
UA | RU
UA | RU
17 октября 2020, 11:09 4

На Луганщине на взятке поймали первого заместителя мэра

17 октября 2020, 11:09 4
Читайте також українською мовою
Чиновник брал "откаты" за заключение договоров подряда
Чиновник брал "откаты" за заключение договоров подряда
Фото: gp.gov.ua
Читайте також
українською мовою

Офис генерального прокурора заявил о задержании первого заместителя городского главы одного из городов Луганской области при получении неправомерной выгоды.

Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении Офиса генпрокурора.

Так, по данным следствия, чиновник требовал от общества с ограниченной ответственностью "откат" в размере 10% за признание предприятия победителем тендера и заключение договоров на выполнение работ по благоустройству территории города. Он получил от местного предпринимателя 46 тысяч гривен взятки за подряды на капитальный ремонт тротуара и обустройство скейт-парка.

Первый заместитель городского главы был задержан правоохранителями в служебном кабинете во время получения всей суммы неправомерной выгоды", - говорится в сообщении.

Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.

Мероприятия по разоблачению проводились Главным отделом по борьбе с коррупцией и организованной преступностью ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях и Рубежанским отделом полиции ГУ Нацполиции в Луганской области.

Напомним, в Виннице руководителя облавтодора задержали за взятку в 4,2 млн грн, он предлагал неправомерную выгоду главе облгосадминистрации.

Также сообщается, что задержанный за взятку глава "Укравтодора" Винницкой области вышел под залог.

Офис генпрокурора взятка чиновники ремонт Луганская область предприниматели
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
21 августа 2020
Приключения ЗеПрезидента в Херсоне
Все видео »
"Зеленые" кандидаты. Кто будет представлять президентскую партию в Хмельницкой области
Бывшие "слуги" и сторонники Саакашвили. Кто представляет "За майбутне" на севере Украины
Все публикации »
Виктор Таран
Петр Олещук
Владимир Фесенко
Все блоги »