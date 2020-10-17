На Луганщине на взятке поймали первого заместителя мэра

Чиновник брал "откаты" за заключение договоров подряда

Чиновник брал "откаты" за заключение договоров подряда

Фото: gp.gov.ua

Офис генерального прокурора заявил о задержании первого заместителя городского главы одного из городов Луганской области при получении неправомерной выгоды.

Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении Офиса генпрокурора.

Так, по данным следствия, чиновник требовал от общества с ограниченной ответственностью "откат" в размере 10% за признание предприятия победителем тендера и заключение договоров на выполнение работ по благоустройству территории города. Он получил от местного предпринимателя 46 тысяч гривен взятки за подряды на капитальный ремонт тротуара и обустройство скейт-парка.

Первый заместитель городского главы был задержан правоохранителями в служебном кабинете во время получения всей суммы неправомерной выгоды", - говорится в сообщении.

Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.

Мероприятия по разоблачению проводились Главным отделом по борьбе с коррупцией и организованной преступностью ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях и Рубежанским отделом полиции ГУ Нацполиции в Луганской области.

Напомним, в Виннице руководителя облавтодора задержали за взятку в 4,2 млн грн, он предлагал неправомерную выгоду главе облгосадминистрации.

Также сообщается, что задержанный за взятку глава "Укравтодора" Винницкой области вышел под залог.