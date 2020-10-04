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04 октября 2020, 17:58 2

Пожары на Луганщине: из восьми очагов возгорания ликвидированы четыре

04 октября 2020, 17:58 2
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Еще три ячейки очаги огня локализированы
Еще три ячейки очаги огня локализированы
Фото: ГСЧС
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Из 8 основных очагов пожаров лесных массивов, камыша и сухой растительности, 4 ячейки - ликвидированы, на 3 ячейках - пожары локализованы.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на ГСЧС Украины.

Авиацией ГСЧС в течение 4 октября на территории Луганской области совершено 12 сбросов (96 тонн воды). С начала тушения пожаров 354 сбросы (1 тыс. 222 тонны воды).

Работает #авіація_ ГСЧС 3 самолета АН-32П и 3 вертолета ГСЧС вместе с наземными силами ведут борьбу с огнем на #Луганщине. Детали - https://www.dsns.gov.ua/ua/Nadzvichayni-podiyi/114930.html

Опубликовано ГСЧС Украины Воскресенье, 4 октября 2020 г.

Всего к тушению привлечено 1535 человек и 302 единицы техники.

#Луганщина: из 8 основных очагов пожаров лесных массивов, камыша и сухой растительности, 4 ячейки - ликвидированы 3...

Опубликовано ГСЧС Украины Воскресенье, 4 октября 2020 г.

Напомним, по состоянию на утро 4 октября на Луганщине потушили два и ликвидируют еще шесть очагов пожара .

Луганская область Луганщина пожар ГСЧС спасатели
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