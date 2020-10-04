Пожары на Луганщине: из восьми очагов возгорания ликвидированы четыре

Еще три ячейки очаги огня локализированы

Еще три ячейки очаги огня локализированы

Фото: ГСЧС

Из 8 основных очагов пожаров лесных массивов, камыша и сухой растительности, 4 ячейки - ликвидированы, на 3 ячейках - пожары локализованы.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на ГСЧС Украины.

Авиацией ГСЧС в течение 4 октября на территории Луганской области совершено 12 сбросов (96 тонн воды). С начала тушения пожаров 354 сбросы (1 тыс. 222 тонны воды).

Работает #авіація_ ГСЧС 3 самолета АН-32П и 3 вертолета ГСЧС вместе с наземными силами ведут борьбу с огнем на #Луганщине. Детали - https://www.dsns.gov.ua/ua/Nadzvichayni-podiyi/114930.html Опубликовано ГСЧС Украины Воскресенье, 4 октября 2020 г.

Всего к тушению привлечено 1535 человек и 302 единицы техники.

#Луганщина: из 8 основных очагов пожаров лесных массивов, камыша и сухой растительности, 4 ячейки - ликвидированы 3... Опубликовано ГСЧС Украины Воскресенье, 4 октября 2020 г.

Напомним, по состоянию на утро 4 октября на Луганщине потушили два и ликвидируют еще шесть очагов пожара .