Пожары на Луганщине: из восьми очагов возгорания ликвидированы четыре
Из 8 основных очагов пожаров лесных массивов, камыша и сухой растительности, 4 ячейки - ликвидированы, на 3 ячейках - пожары локализованы.
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на ГСЧС Украины.
Авиацией ГСЧС в течение 4 октября на территории Луганской области совершено 12 сбросов (96 тонн воды). С начала тушения пожаров 354 сбросы (1 тыс. 222 тонны воды).
Работает #авіація_ ГСЧС 3 самолета АН-32П и 3 вертолета ГСЧС вместе с наземными силами ведут борьбу с огнем на #Луганщине. Детали - https://www.dsns.gov.ua/ua/Nadzvichayni-podiyi/114930.htmlОпубликовано ГСЧС Украины Воскресенье, 4 октября 2020 г.
Всего к тушению привлечено 1535 человек и 302 единицы техники.
#Луганщина: из 8 основных очагов пожаров лесных массивов, камыша и сухой растительности, 4 ячейки - ликвидированы 3...Опубликовано ГСЧС Украины Воскресенье, 4 октября 2020 г.
Напомним, по состоянию на утро 4 октября на Луганщине потушили два и ликвидируют еще шесть очагов пожара .