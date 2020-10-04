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На Луганщині загасили два та ліквідовують ще шість осередків пожежі
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04 жовтня 2020, 10:33 2

На Луганщині загасили два та ліквідовують ще шість осередків пожежі

04 жовтня 2020, 10:33 2
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За попередніми оцінками орієнтовна площа, пройдена вогнем, становить понад 20 тисяч га
Фото: ДСНС
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На території Луганської області продовжується гасіння пожеж, які виникли 30 вересня. О 19 год. 30 хв. 3 жовтня пожежу очерету та сухої рослинності поблизу населених пунктів Піщане, Нижньотепле та Артема Станично-Луганського району ліквідовано.

Про це пише RegioNews з посиланням на ДСНС України.

Станом на 09:30 4 жовтня пожежі лісового масиву, очерету та сухої рослинності в осередку № 4 поблизу с. Лобачеве – с. Геївка та осередку № 7 поблизу с. Болотене - ліквідовано.

Авіацією ДСНС протягом 3 жовтня на території Луганської області здійснено 162 скиди (504 тон води). З початку гасіння пожеж 345 скиди (1 тис. 150 тон води). Під час ліквідації лісових пожеж на території Луганської області знайдено тіла 11 осіб, травмовано 18 осіб (у тому числі 3 співробітники ДСНС).

Під час гасіння пожеж евакуйовано 150 осіб. Інформація щодо знищення і пошкодження житлових будинків та об'єктів інфраструктури уточнюється місцевими органами влади.

Для гасіння залучено близько 2500 чоловік та понад 210 одиниць техніки, з них від ДСНС 700 чоловік особового складу та 120 одиниць техніки, у тому числі 3 літаки АН-32П та 2 вертольоти Мі-8.

Роботи проводяться у цілодобовому режимі. Координацію дій сил на місці пожежі здійснює штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

Нагадаємо, кількість загиблих на пожежах на Луганщині збільшилась до 10 людей. Знайшли рештки людей, що раніше вважалися зниклими безвісти.

Луганська область Луганщина пожежа ДСНС рятувальники ліквідація відео
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