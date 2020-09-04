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У Луганській і Харківській областях продовжують гасити осередки тління
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04 вересня 2020, 10:02 9

У Луганській і Харківській областях продовжують гасити осередки тління

04 вересня 2020, 10:02 9
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Рятувальники залучили два літаки і вертоліт
Рятувальники залучили два літаки і вертоліт
Фото: ДСНС
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У Луганській і Харківській областях продовжують гасіння окремих осередків тління лісової підстилки, залишків деревини в межах контрольованого периметра, але відкритого вогню вже немає.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на ДСНС України.

Відомо, що в Луганській області триває гасіння 3 вогнищ пожеж сухої трави і лісових насаджень в 2 районах області (Новоайдарський район с. Лобачеве, с. Лопаскине та Станично-Луганський район с. Болотене), які виникли 2 вересня.

Рятувальники зазначають, що відкритого вогню не спостерігається, і зараз проводиться догашування окремих осередків тління лісової підстилки, залишків деревини.

У гасінні пожеж задіяно 404 людини та 73 одиниці техніки, з них від ДСНС - 245 осіб і 47 одиниць техніки.

У Харківській області триває гасіння пожежі в лісовому масиві поблизу с. Клугино-Башкирівка Чугуївської міськради.

Відкритого вогню не спостерігається, проводиться догашування окремих осередків тління лісової підстилки, залишків деревини.

До гасіння залучено 479 осіб та 78 одиниць техніки, з них від ДСНС 235 чоловік та 54 одиниці техніки, у тому числі 2 пожежних літаки та 1 вертоліт, якими здійснено 73 скиди (254 тони води).

Нагадаємо, до гасіння пожеж на Харківщині та Луганщині залучена авіація.

У Зеленського обіцяють допомогти постраждалим в результаті пожеж на Харківщині та Луганщині, це рішення на контролі у президента.

В зону лісових пожеж на Харківщині та Луганщині вилетіла команда уряду, в команду увійшли четверо міністрів.

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